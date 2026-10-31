"Будет оказана необходимая помощь": украинцы из Олешков пересекли госграницу — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские граждане из оккупированных РФ Олешков в Херсонской области пересекли государственную границу. В настоящее время людям оказывается помощь, их встретили в Черниговской области соответствующие службы.

По словам Зеленского, все люди, нуждавшиеся в эвакуации, были вывезены из города и прилегающих населенных пунктов. Об этом говорится в заявлении главы государства в Telegram.

"На данный момент украинские граждане из Олешков пересекли границу Украины в Черниговской области. Всем им будет оказана необходимая помощь. Важно, чтобы правительственные структуры и все задействованные областные и местные власти эффективно отреагировали и помогли нашим людям адаптироваться", — написал президент.

Глава государства поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество в реализации гуманитарной миссии. Также Зеленский поблагодарил Силы обороны Украины, которые "защищают наше государство и с честью обеспечили условия безопасности для проведения гуманитарной операции", а также команду омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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"И спасибо каждому и каждой в мире — всем журналистам, всем политическим и общественным лидерам, всем неравнодушным людям, которые привлекали внимание всего мира к проблеме Олешек и настоящей гуманитарной катастрофе на временно оккупированной Россией территории Украины", — отметил Зеленский.

Ранее Фокус сообщал о том, как Мелания Трамп прокомментировала эвакуацию в Олешках. По словам первой леди США, на данный момент известно, что более 750 человек решили покинуть город.

Впоследствии стало известно, что самолет с эвакуированными из Олешек прилетел в Гомель. Уже через несколько часов все граждане Украины, покинувшие оккупированные территории в рамках гуманитарной миссии, вместе с украинской делегацией прибудут в родную страну.