"Украина была на паузе". Проигрываем ли мы России битву дронов и что дала операция "Вивальди" — интервью с Максимом Жориным

Россия по-прежнему пытается выиграть войну за счёт массированного давления — людей, дронов и постоянного давления на фронте. Но заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин убежден: Украине нет смысла соперничать с РФ в количестве, а изменить ситуацию можно благодаря технологиям, новым подходам к управлению и быстрой адаптации на поле боя. В интервью Фокусу он рассказал, что дала операция "Вивальди" и где Украина утратила инициативу в войне дронов.

После длительного периода, когда новости с фронта в основном сводились к продвижению российских войск, операция "Вивальди" показала иную картину: украинские подразделения смогли не только остановить врага, но и вернуть часть территорий. Однако численное превосходство РФ никуда не исчезло, а битва за Донбасс остается ключевой.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в интервью Фокусу рассказал, что позволило изменить ситуацию в зоне ответственности корпуса, зачем россиянам Славянск и Краматорск, чем Украина может ответить на сотни тысяч новых российских военных и почему технологии становятся едва ли не единственным способом нивелировать преимущество РФ в живой силе. Отдельно он объяснил, где Украина утратила инициативу в войне дронов, что дала корпусная реформа и почему массовые случаи самовольного отсутствия должны становиться поводом для проверки не только военных, но и их командиров.

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Максим Жорин: Украине нет смысла соперничать с Россией в количестве — преимущество нужно нивелировать с помощью технологий.

"Вивальди": что позволило украинским войскам изменить ситуацию

После "Вивальди" впервые за долгое время речь идет не о потере территорий, а о возвращенных километрах. Это локальный успех или признак изменения ситуации на этом участке фронта?

— Мы можем говорить об изменении ситуации исключительно в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Это, в первую очередь, свидетельствует об эффективности новых подходов к ведению боевых действий, которые применяют подразделения в рамках Третьего армейского корпуса.

Россия годами создавала преимущество за счет количества — больше людей, больше боеприпасов, постоянное давление. Что позволило сломать эту формулу во время операции "Вивальди"?

— На самом деле это огромный комплекс мер, многие из которых являются совершенно новыми и ранее не применялись. Например, это масштабное внедрение технологических решений по комплексному использованию НРК и БПЛА, а также изменения в подходе к планированию и непосредственному применению сил и средств.

Одной из особенностей операции называли информационное затишье. Насколько оно реально повлияло на результат и сделала ли украинская армия выводы из предыдущих операций, подробности которых становились известны еще до их начала?

— Информационное затишье является чрезвычайно важной составляющей, и в ходе этой операции оно продемонстрировало, насколько оно действительно эффективно. В качестве еще одного примера можно привести операцию, которая проводилась на западе территории Российской Федерации, когда речь шла о Судже.

В целом это дает огромное преимущество, поскольку противник не понимает, что происходит и что будет происходить, и не имеет возможности подготовиться. К этому у нас еще добавлялись ложные маневры, которые приводили к полному непониманию противником ситуации. В условиях информационного затишья с нашей стороны и стремления высшего командования противника предоставлять ложные доклады, они не смогли своевременно отреагировать на ход событий.

Практикуется ли это сейчас во всей армии? Такой информации у меня нет, но могу с уверенностью сказать, что это очень эффективно.

Правильно ли сегодня вообще говорить о четкой "линии фронта"? Из-за дронов, проникновения небольшими группами и дистанционного минирования она все больше превращается в обширную серую зону. Как это меняет саму логику войны?

— Линия боевого соприкосновения действительно сильно отличается от той, что была, например, еще пару лет назад. И это связано с сегодняшней необходимостью для ведения эффективной обороны или продвижения вперед применять целый ряд уже современных решений как в области инженерно-фортификационных сооружений, так и в отношении самих зоны действия, плюс увеличивается глубина работы БПЛА и т. д. Для эффективной работы очень важно своевременно реагировать на такие явления, как инфильтрация, на все изменения, происходящие на линии боевого соприкосновения, постоянно искать современные решения.

В условиях информационного затишья с нашей стороны и в связи с тем, что высшее командование противника стремилось предоставлять ложные доклады, они не смогли своевременно отреагировать на ход событий.

Славянск и Краматорск: за что на самом деле идет битва на Донбассе

Можно ли сказать, что ключевая битва за Донбасс сейчас — это битва за подступы к Славянску и Краматорску? Насколько реальна угроза окружения этой агломерации?

— Битва за Донбасс — это, собственно говоря, битва за агломерацию последних крупных городов, которые остались в Донецкой области. Это Славянск и Краматорск. Операция "Вивальди", в том числе, была направлена на то, чтобы предотвратить попытки противника охватить эти города для их дальнейшей оккупации. Они являются приоритетными и чрезвычайно важными для противника. Угроза, безусловно, сохраняется на данный момент, однако шансы удержать и стабилизировать ситуацию есть.

После "Вивальди" России придется изменить стратегию в этом направлении или ее ответом станет привычное наращивание численности личного состава, дронов и артиллерии?

— Судя по тому, что мы видим, противник на данный момент не меняет своего плана и просто за счет массовости действительно пытается восстановить свои позиции и остановить продвижение операции "Вивальди". Они продолжают перебрасывать личный состав, продолжают пытаться направлять его как в контратаки, так и на попытки продвижения. Однако на данный момент это не приносит им никакого результата. Кроме того, сюда пытаются перебросить подразделения поддержки — в том числе и БПЛА, которые пытаются оказывать давление. Но и это на данный момент не останавливает операцию "Вивальди".

Россияне все чаще проникают небольшими пехотными группами между позициями и скапливаются уже в тылу. Нашла ли украинская армия системный ответ на такую тактику или пока все зависит от конкретного подразделения?

— На данный момент пока нельзя говорить о каком-либо системном решении. Оно действительно зависит от подходов тех подразделений, в зоне ответственности которых происходят попытки инфильтрации. В целом, в Третьем армейском корпусе решение найдено: это и система наблюдения, которая позволяет своевременно реагировать, и группы быстрого реагирования, которые сразу зачищают эти районы, даже если инфильтрация все же произошла, не давая врагу скопиться там или наносить ущерб логистике и обеспечению.

Отдельно о Запорожском направлении. Насколько реальной сегодня является угроза дальнейшего продвижения российских войск в сторону Запорожья? Может ли РФ сделать это направление одним из главных?

— Подробно комментировать Запорожское направление сложно, поскольку наши подразделения там не находятся. Но очевидно, что приоритетным для россиян все равно останется Донбасс. Запорожское направление они могут использовать для того, чтобы растягивать силы или пытаться прорваться там в случае снижения концентрации наших сил. Однако основной стратегической задачей — даже мечтой россиян — остается установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями.

Единственный шанс противостоять численному превосходству противника лежит на все сто процентов исключительно в технологической плоскости. Попытки играть на численности не имеют абсолютно никакого смысла.

Еще сотни тысяч россиян: как Украина может нивелировать численное превосходство противника

Украинская разведка сообщает о возможной дополнительной мобилизации до 600 тысяч человек в России в 2026–2027 годах. Насколько РФ способна не просто набрать их, но и обучить, обеспечить и сформировать из них боеспособные подразделения?

— Эта мобилизация, безусловно, будет продолжаться и усиливаться. А набранный личный состав противника будет перебрасываться в зону боевых действий. Я сомневаюсь, что подходы к подготовке личного состава существенно изменятся. Оценивая то, как это происходит сейчас — людей с чрезвычайно низким уровнем подготовки пытаются сразу отправить на передовую, чтобы за счет количества остановить нас или продвигаться вперед.

На мой взгляд, примерно такая тактика у них и будет сохраняться в ближайшее время. Но отдельно стоит обратить внимание на то, что противник наращивает свои подразделения БПЛА, некоторые из которых действуют достаточно профессионально. С их помощью они пытаются оказывать давление как на наши подразделения, так и на нашу логистику.

Полностью убрать личный состав с линии боевого столкновения будет невозможно. Зато минимизировать его — это абсолютно реально.

Если Россия все же получит еще несколько сотен тысяч военнослужащих, чем Украина сможет нивелировать это численное превосходство? Насколько реально сделать это с помощью технологий?

— Единственный шанс противостоять численному превосходству противника лежит на все сто процентов исключительно в технологической плоскости. Попытки полагаться на численность не имеют абсолютно никакого смысла.

Более того, опыт Третьего армейского корпуса показал, как это можно делать — например, изменив подходы к применению тех же НРК, которые сегодня активно развиваются, имеют перспективу еще большего развития, имеют перспективу еще большей замены личного состава: в оборонительных, наступательных, даже диверсионных действиях, или, как это уже широко используется, в логистических и инженерных операциях. Именно за счет этого действительно можно не только нивелировать преимущество противника в численности личного состава, но и свести его к нулю.

Вы говорили о перспективе передачи роботизированным комплексам до половины боевых задач. Какие именно задачи они уже сейчас реально могут взять на себя вместо пехоты, а в каких случаях это пока скорее перспектива, чем реальность?

— У технологий еще есть большой потенциал развития, особенно если речь идет о НРК и их комплексном применении — например, о десантировании НРК или о совместных операциях дронов и наземных роботизированных комплексов. Но все равно мы должны понимать, что полностью убрать личный состав с линии боевого столкновения будет невозможно. Зато минимизировать его — это абсолютно реально.

Радовались, что изобрели перехватчик, но, как и в случае со всеми другими решениями, эффективность любой технологии со временем снижается.

Реактивные дроны: почему Украина утратила инициативу

В сфере реактивных дронов, по вашим словам, Украина утратила инициативу. Почему это произошло — Россия быстрее внедряет технологии или проблема в том, что украинские разработки слишком медленно проходят путь от успешного образца до массового применения?

— На самом деле россияне именно в этой области БПЛА всегда были достаточно активны, развивали ее и уделяли гораздо больше внимания. К тому же они получают существенную технологическую поддержку как от Ирана, так и от Китая в этом направлении. Мы, в свою очередь, почему-то в последнее время находились в некотором затишье с развитием реактивных дронов. Радовались, что изобрели перехватчик, но, как и все другие решения, эффективность любой технологии со временем снижается.

Украина все чаще наносит удары не только по складам готовых БПЛА, но и по местам их производства. Насколько уничтожение таких производственных мощностей способно реально сократить количество российских дронов, если РФ постоянно рассредоточивает и расширяет производство?

— Мы должны наносить удары по абсолютно всем объектам БПЛА — складам, производственным предприятиям, тем, кто занимается логистикой. Для того, чтобы уменьшить возможности и потенциал противника в целом по применению и расширению масштабов использования дронов. Если это системная работа, она повлияет на ситуацию.

Что в этой войне сегодня эффективнее: уничтожать готовые дроны и операторов непосредственно на фронте или переносить борьбу глубже — на производство, базу компонентов и логистику?

— Эти вопросы нельзя разделять. Это отдельные обязательные направления, которые должны работать в комплексе. Одна из основных задач подразделений, расположенных ближе к ЛБС, — работать с так называемыми "взлетами", операторами и расчетами, чтобы сделать невозможной работу здесь и сейчас. Другой вопрос — работать уже в глубину по их поставщикам, производствам, чтобы это не смогло даже доехать. Поэтому выбирать приоритет здесь нельзя, это будет неправильно.

Жорин связывает часть случаев СОЧ с проблемами в командовании и "культурой" положительных докладов.

Реформа вооруженных сил, неэффективные командиры и СОЧ

Корпусная реформа реализуется уже почти год. Что она реально изменила в управлении войсками — и какая системная проблема ВСУ осталась нерешенной после реформы?

— Преимущество корпусной системы становится абсолютно очевидным, поскольку корпуса уже доказали свою эффективность на поле боя. Они смогли масштабировать успешный опыт, систематизировать такие вопросы, как обеспечение, боевая подготовка, контроль и планирование — что непосредственно повлияло уже на работу тех подразделений, которые входят в состав корпусов.

Одной из проблем по-прежнему является то, что некоторые корпуса до сих пор остаются разрозненными и не имеют единой зоны ответственности. Также следует отметить, что надстройка над корпусами — тоже чрезвычайно важная составляющая жизнедеятельности. С формированием группировок войск в тех зонах, где они будут действовать, ситуация улучшится. Но это должна быть системная штатная реформа армии — не в виде временных формирований, а именно в виде штатных структурных подразделений.

Вы неоднократно говорили о неэффективных командирах и связывали с этим, в частности, случаи самовольного отсутствия. Почему спустя почти пять лет большой войны система до сих пор позволяет таким командирам оставаться на своих должностях?

— На самом деле ситуация постепенно меняется. А неэффективные командиры остаются на своих должностях по разным причинам. Одна из них — до сих пор существует "культура" позитивных отчетов, хотя и это уже начинает меняться. Другая причина — эти командиры, скорее всего, кому-то удобны не в плане выполнения боевых задач, а в другой плоскости.

Если из конкретного подразделения массово уходят в СОЧ, должно ли это автоматически служить поводом для проверки не только солдат, но и командира, а также системы управления в этом подразделении?

— Это обязательно должно стать поводом для полной проверки, в первую очередь, именно командного состава и принимаемых им решений. Во-первых, само подразделение должно начать эту проверку и анализ того, почему вообще это происходит. В подразделениях, где за этим следят, такой процесс является постоянным — оценка морально-психологического состояния людей, а также соответствующие корректировки и изменения в соответствии с результатами.

В чем сегодня заключается главная проблема комплектования армии: не хватает ли людей физически или значительная часть общества просто не доверяет системе, в которую ее мобилизуют?

— Во-первых, до сих пор отсутствует системный справедливый подход. Во-вторых, это моральная составляющая, которая не в последнюю очередь страдает, например, от коррупционных скандалов. К проблемным вопросам можно еще добавить остатки бюрократических препятствий, мешающих эффективной работе. Их нужно устранить, оптимизировать процессы, чтобы можно было реально вести боевые действия. Также важно предоставлять инициативу командирам — подход, который называется "mission command".

Напомним, команда главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого подготовила так называемый "план войны", который уже несколько недель рассматривается СНБО. Документ призван определить, что именно должны сделать ВСУ для сохранения государства и в какие сроки, а также содержит новые подходы к организации обороны.