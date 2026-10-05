План войны уже в СНБО: что команда главкома Драпатого предлагает изменить в обороне Украины, — УП

Команда главнокомандующего Михаила Драпатого разработала документ, которого в украинской армии до сих пор не было — "план войны". По данным "Украинской правды", он уже несколько недель находится на рассмотрении в СНБО.

В первые месяцы работы команда Михаила Драпатого сосредоточилась на вопросах, которые на первый взгляд кажутся повседневными, но имеют чрезвычайно важное значение для армии. Среди них — 16 принципов лидерства, определяющих требования главнокомандующего к солдатам и офицерам, а также реформа военного образования под руководством Собко. Однако наибольшее внимание привлекает другой документ. По данным "Украинской правды", полученным от двух высокопоставленных чиновников, команда Драпатого подготовила, вероятно, первый в истории украинской армии "план войны".

Командиры часто жаловались на отсутствие стратегического видения. Логика проста: невозможно двигаться вперёд без чёткой конечной цели. Если задача — например, освобождение Мариуполя, — то необходим чёткий перечень действий и сроки их выполнения.

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Руководство одного из корпусов подчеркивает:

"Нам нужна долгосрочная стратегия на 30 лет, чтобы мы знали, в каком направлении двигаться".

Документ должен дать ответ на вопрос: что именно должны сделать Вооруженные силы для сохранения государства и в какие сроки. В настоящее время план рассматривается Советом национальной безопасности и обороны.

Помимо стратегических указаний, документ охватывает и практические аспекты, в частности касающиеся подходов к обороне. Обсуждается вопрос о целесообразности содержания солдат на передовой, где они выполняют функцию "глаз" и "ушей", но практически не могут вступить в бой.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый пересматривает кадровый состав Генерального штаба. Он стремится оставить в первую очередь офицеров с боевым опытом.

Также отмечалось, что Драпатыйопроверг фейковые заявления, распространенные в сети от имени его семьи. Это делается для того, чтобы посеять недоверие среди украинцев. Он поблагодарил Министерство цифровой трансформации за блокировку ботосетей, поскольку уже несколько недель в соцсетях циркулируют фальшивые "заявления жены Драпатого", которые оказались выдумкой.