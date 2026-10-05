План війни вже в РНБО: що команда головкома Драпатого пропонує змінити в обороні України, — УП

Команда головнокомандувача Михайла Драпатого розробила документ, якого в українському війську досі не існувало — "план війни". За даними "Української правди", він уже кілька тижнів перебуває на розгляді в РНБО.

У перші місяці діяльності команда Михайла Драпатого зосередилася на питаннях, які на перший погляд здаються повсякденними, але є надзвичайно важливими для армії. Серед них — 16 принципів лідерства, що визначають вимоги головнокомандувача до солдатів і офіцерів, та реформа у військовій освіті під керівництвом Собка. Однак найбільшу увагу привертає інший документ. За даними "Української правди" від двох високопосадовців, команда Драпатого підготувала, ймовірно, перший в історії української армії "план війни".

Командири часто скаржилися на відсутність стратегічного бачення. Логіка проста: неможливо рухатися вперед без ясної кінцевої мети. Якщо завдання — наприклад, повернення Маріуполя, то потрібен чіткий перелік дій і терміни виконання.

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Керівництво одного з корпусів підкреслює:

"Нам потрібна велика стратегія на 30 років, щоб ми знали, у якому напрямку рухатися".

Документ має відповісти на запитання – що саме Збройні сили повинні зробити для збереження держави і в які строки. Наразі план розглядає Рада національної безпеки і оборони.

Окрім стратегічних вказівок, документ охоплює й практичні аспекти, зокрема щодо оборонних підходів. Обговорюється питання про сенс утримання солдатів на передньому краї, де вони виконують функцію "очей" і "вух", але практично не можуть вступити в бій.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий переглядає кадровий склад Генерального штабу. Він прагне залишити насамперед офіцерів із бойовим досвідом.

Також зазначалося, що Драпатий спростував фейкові заяви, поширені в мережі від імені його родини. Це роблять для посіву недовіри серед українців. Він подякував Міністерству цифрової трансформації за блокування ботомереж, оскільки вже кілька тижнів у соцмережах циркулюють фальшиві "заяви дружини Драпатого", які виявилися вигадкою.