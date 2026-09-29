Частину офіцерів відправлять у війська: як зміниться Генштаб після перевірки Драпатого, – УП

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий розпочав перегляд кадрового складу Генерального штабу. Він хоче залишити на посадах передусім тих офіцерів, які мають бойовий досвід і здатні керувати військами.

Михайло Драпатий ініціював перегляд кадрового складу офіцерів Генерального штабу ЗСУ. Мета полягає в тому, щоб на посадах лишилися насамперед військові з бойовим досвідом. Про це пише Українська правда з посиланням на одного з офіцерів Генштабу.

За словами співрозмовника видання, у понеділок, 28 вересня, головнокомандувач зібрав керівників усіх структурних підрозділів і чітко окреслив свої вимоги. Основний посил зводився до того, що коли від військ вимагають змін, розпочинати їх потрібно з себе.

Першим кроком став саме кадровий аудит. Уже до п'ятниці, 2 жовтня, керівники підрозділів повинні надати відомості про офіцерів і генералів, які від 2022 року не виконували бойових завдань у складі угруповань на рівні батальйону, бригади, корпусу чи угруповання військ.

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Як зазначив співрозмовник, бойовий досвід не є єдиним мірилом професіоналізму, проте стратегічний штаб під час війни не може втрачати зв'язок із реальною ситуацією у військах.

Він водночас пояснив, що автоматичних звільнень не буде. Частину офіцерів без відповідного досвіду переведуть у війська, а на їхні місця прийдуть ті, хто має актуальну практику бойових дій.

До цієї ж дати мають визначитися зі своїм майбутнім і ті, хто вже має право звільнитися з виходом на пенсію.

За словами офіцера, ініціатива головнокомандувача викликала певний опір усередині штабу. Дехто намагається уникнути переведення або розв'язати питання через начальника Генштабу.

Нагадаємо, Драпатий заявляв, що в мережі поширюють фейкові заяви його родини, аби посіяти недовіру між українцями. Він назвав це інформаційною атакою й подякував Міністерству цифрової трансформації за блокування ботомереж. Зокрема, кілька тижнів у соцмережах ширили так звані "заяви дружини Драпатого", які виявилися повною вигадкою.

Також головнокомандувач доручив Військовій службі правопорядку перевірити 225-й окремий штурмовий полк після журналістського розслідування про можливі злочинні накази та насильство. Ідеться, зокрема, про ймовірні розпорядження роззброювати військових і стріляти по них у разі відступу.