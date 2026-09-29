Часть офицеров отправят в войска: как изменится Генштаб после проверки Драпатого, – УП

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приступил к пересмотру кадрового состава Генерального штаба. Он намерен оставить на должностях в первую очередь тех офицеров, которые имеют боевой опыт и способны руководить войсками.

Михаил Драпатый инициировал пересмотр кадрового состава офицеров Генерального штаба ВСУ. Цель состоит в том, чтобы на должностях остались в первую очередь военные с боевым опытом. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на одного из офицеров Генштаба.

По словам собеседника издания, в понедельник, 28 сентября, главнокомандующий собрал руководителей всех структурных подразделений и четко изложил свои требования. Основная идея сводилась к тому, что когда от войск требуют перемен, начинать их нужно с себя.

Первым шагом стал именно кадровый аудит. Уже к пятнице, 2 октября, руководители подразделений должны предоставить сведения об офицерах и генералах, которые с 2022 года не выполняли боевые задачи в составе группировок на уровне батальона, бригады, корпуса или группировки войск.

Видео дня

Как отметил собеседник, боевой опыт не является единственным критерием профессионализма, однако стратегический штаб во время войны не может терять связь с реальной обстановкой в войсках.

При этом он пояснил, что автоматических увольнений не будет. Часть офицеров без соответствующего опыта будет переведена в войска, а на их места придут те, кто имеет актуальный опыт боевых действий.

К этой же дате должны определиться со своим будущим и те, кто уже имеет право уволиться с выходом на пенсию.

По словам офицера, инициатива главнокомандующего вызвала определенное сопротивление внутри штаба. Некоторые пытаются избежать перевода или решить вопрос через начальника Генштаба.

Напомним, Драпатый заявлял, что в сети распространяются фейковые заявления его семьи с целью посеять недоверие между украинцами. Он назвал это информационной атакой и поблагодарил Министерство цифровой трансформации за блокировку сетей ботов. В частности, несколько недель в соцсетях распространялись так называемые "заявления жены Драпатого", которые оказались полной выдумкой.

Кроме того, главнокомандующий поручил Военной службе правопорядка провести проверку 225-го отдельного штурмового полка после журналистского расследования о возможных преступных приказах и насилии. Речь идет, в частности, о вероятных распоряжениях разоружать военных и стрелять по ним в случае отступления.