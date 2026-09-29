Часть офицеров отправят в войска: как изменится Генштаб после проверки Драпатого, – УП
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приступил к пересмотру кадрового состава Генерального штаба. Он намерен оставить на должностях в первую очередь тех офицеров, которые имеют боевой опыт и способны руководить войсками.
Михаил Драпатый инициировал пересмотр кадрового состава офицеров Генерального штаба ВСУ. Цель состоит в том, чтобы на должностях остались в первую очередь военные с боевым опытом. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на одного из офицеров Генштаба.
По словам собеседника издания, в понедельник, 28 сентября, главнокомандующий собрал руководителей всех структурных подразделений и четко изложил свои требования. Основная идея сводилась к тому, что когда от войск требуют перемен, начинать их нужно с себя.
Первым шагом стал именно кадровый аудит. Уже к пятнице, 2 октября, руководители подразделений должны предоставить сведения об офицерах и генералах, которые с 2022 года не выполняли боевые задачи в составе группировок на уровне батальона, бригады, корпуса или группировки войск.
Как отметил собеседник, боевой опыт не является единственным критерием профессионализма, однако стратегический штаб во время войны не может терять связь с реальной обстановкой в войсках.
При этом он пояснил, что автоматических увольнений не будет. Часть офицеров без соответствующего опыта будет переведена в войска, а на их места придут те, кто имеет актуальный опыт боевых действий.
К этой же дате должны определиться со своим будущим и те, кто уже имеет право уволиться с выходом на пенсию.
По словам офицера, инициатива главнокомандующего вызвала определенное сопротивление внутри штаба. Некоторые пытаются избежать перевода или решить вопрос через начальника Генштаба.
Напомним, Драпатый заявлял, что в сети распространяются фейковые заявления его семьи с целью посеять недоверие между украинцами. Он назвал это информационной атакой и поблагодарил Министерство цифровой трансформации за блокировку сетей ботов. В частности, несколько недель в соцсетях распространялись так называемые "заявления жены Драпатого", которые оказались полной выдумкой.
Кроме того, главнокомандующий поручил Военной службе правопорядка провести проверку 225-го отдельного штурмового полка после журналистского расследования о возможных преступных приказах и насилии. Речь идет, в частности, о вероятных распоряжениях разоружать военных и стрелять по ним в случае отступления.