После журналистского расследования: Драпатый поручил проверить 225-й ОШП, — СМИ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку в 225-м отдельном штурмовом полку после публикации журналистского расследования о возможных преступных приказах и случаях насилия. Проверка коснется, в частности, предполагаемых приказов разоружать военных и стрелять по ним в случае отступления.

Об этом сообщила автор расследования Анна Калюжная, опубликовав ответ Главного управления по коммуникациям ВСУ на свой запрос.

В письме отмечается, что после публикации материала Главнокомандующий ВСУ поручил провести служебную проверку, а в отношении вопросов, поднятых журналисткой, "проводится подробный анализ всех фактов и документов".

В Главном управлении по связям ВСУ также сообщили, что будут проверять возможные случаи насилия в отношении военнослужащих в полку.

Ответ на запрос журналистки Фото: Facebook Ан Жюлак (Анна Калюжна)

"В случае подтверждения фактов незаконных действий виновные будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", — говорится в ответе ведомства.

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По словам Калюжной, на данный момент это единственная официальная реакция государства на её расследование, касающееся избиений, пыток и заградительных отрядов в 225-м ОШП. В то же время ей неизвестно, открывали ли профильные правоохранительные органы уголовное производство по фактам, о которых в материале рассказывали свидетели и потерпевшие.

Пытки в 225-м ОШП — что известно из расследования

30 июля журналистка Анна Калюжная опубликовала расследование о 225-м отдельном штурмовом полку. Подразделение было создано по инициативе тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Сначала он формировался на базе роты отдельного батальона 127-й харьковской бригады территориальной обороны. В 2023 году командиром полка стал Олег Ширяев. Подразделение воевало под Бахмутом, Макеевкой, Авдеевкой, Часовым Яром, участвовало в Курской операции и боях на Белгородском направлении. Сейчас оно выполняет задачи вблизи Гуляйполя в Запорожской области.

По словам военных, с которыми общалась журналистка, в полку существовали так называемые "ямы" — закрытые помещения, где содержали и избивали военнослужащих за мнимые проступки. Также они рассказывали о "дереве правды" — наказании, во время которого людей привязывали к дереву и избивали, нанося тяжкие травмы. В материале также говорится о вымогательстве денег, изъятии мобильных телефонов и о том, что во время проверок контрразведки СБУ военных вывозили из "ям". По утверждению Калюжной, после резонанса вокруг 425-го ОШП в подразделении начали скрывать следы таких действий.

Кроме того, журналистка заявила о возможном существовании "заградительных отрядов" и обнародовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Олега Ширяева, приказывает открыть огонь по украинским военным, самовольно покидающим позиции.

Сам Ширяев подтвердил, что на записи слышен его голос, однако пояснил, что это была запись из чата командиров на Курском направлении. По его словам, речь шла о координации между подразделениями и опознавании своих военных, поскольку российские военные якобы могут использовать украинскую форму.

Командир также опроверг наличие "ям", но признал факт привязывания военнослужащих к деревьям и избиения. Он заявил, что по данному случаю уже было проведено внутреннее расследование, а причастные военнослужащие были отстранены от должности и переданы в Военную службу правопорядка для дальнейшей проверки.

За день до публикации расследования 225-й отдельный штурмовой полк обнародовал заявление, в котором отверг обвинения в создании "заградительных отрядов" под Гуляйполем. В подразделении подчеркнули, что военные действовали в соответствии с боевым уставом во время хаотичного отхода бойцов 102-й бригады ТрО, а информацию о стрельбе по своим и "заградительных отрядах" назвали недостоверной.