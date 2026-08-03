Олег Ширяев, командир 225 ОШП, может выехать за границу во время проверок, — Барабаш

Ранее журналисты выяснили, что 225-й отдельный штурмовой полк является вторым по количеству жалоб от военнослужащих. Обогнать его смог лишь 425 отдельный штурмовой полк, более известный как "Скеля". Сейчас там якобы назначены проверки, а Ширяев признал, что некоторые обвинения правдивы.

"По моим источникам 3 августа начнется комплексная проверка в 225-й ОШП, заявлено свыше 50 представителей разных служб. А дубайский командир 225-й ОШП Олег Ширяев подписал уже себе отпуск с выездом за границу начиная с 6 августа", — написала известная волонтерка и глава ГО "Спротив".

Мария Барабаш утверждает, что Олег Ширяев может уехать за границу Фото: Скриншот

Она также утверждает, что вылет Олега Ширяева из Польши в ОАЭ намечен на 8 августа. И там уже якобы живет его семья.

"Мы все понимаем, что если ему дадут уехать, то он уже может не вернуться в Украину?" – резюмировала Барабаш.

Пытки в 225-й ОШП – о чем идет речь в расследовании Олега Ширяева

30 июля было опубликовано расследование журналистки Анны Калюжной в отношении 225-го отдельного штурмового полка, созданного по инициативе эксголовкома ВСУ Александра Сырского и начинавшегося с роты отдельного батальона 127-й харьковской бригады Теробороны. Олег Ширяев стал его комбатом в 2023 году, когда полк дислоцировался под Бахмутом. Затем полк стоял под Макеевкой, Авдеевкой и Часовым Яром. Его бойцы вместе с десантными войсками принимали участие в Курской операции и наступали на Белгородскую область. Сегодня полк находится в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Відео дня

Военные, с которыми поговорила журналистка, рассказали ей о существовании на локациях полка "ям" — закрытых помещений, где держали и избивали провинившихся военных и "деревьев правды", когда военных привязывали к дереву и били до тяжелых травм. И об этом наказании инструкторы предупреждали еще в начале службы. Также в полку потребовали деньги и отбирали мобильные телефоны. А когда полк проверяла контрразведка Службы безопасности, то избитых военных, удерживаемых на "ямах", вывозили. Калюжная утверждает, что это происходило до того, как обнародовали информацию о пытках и возможных убийствах в "Скеле". А после скандала из 425 ОШП в 225-м начали "зачищать все".

Также Калюжная пишет о "заградительных отрядах" и опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Ширяева, приказывает подчиненным вести огонь по украинским военным, самовольно отступающим с позиций.

Сам Ширяев подтвердил, что на записи его голос, но заверил, что это была запись по чату взаимодействия командиров на курском направлении. Ширяев объяснил, что речь шла якобы о "правилах перемещения военных разных подразделений и способах координации, чтобы распознать своих", потому что россияне, мол, часто переодеваются в украинскую форму и выдают себя за бойцов Сил обороны.

Ширяев также отрицает существование "ям", но признал привязывание военных к деревьям и избиениям.

"Эта ситуация с жестким нарушением военной дисциплины имела место быть. И известна нам. У нас уже произошло внутреннее расследование этого инцидента, и военнослужащие, причастные к такому нарушению, отстранены и переданы ВСП для дальнейшего определения их судьбы и уровня нарушений", — заявил командир журналистке.

Напомним, Фокус подробно писал о расследовании в отношении 225-го отдельного штурмового полка и персонально Олега Ширяева.

За день до публикации этого расследования 225-й отдельный штурмовой полк обнародовал заявление, в котором отреагировал на обвинения в якобы создании "заградительных отрядов" под Гуляйполем. В подразделении заверили, что их военные действовали в соответствии с боевым уставом во время хаотического ухода бойцов 102-й бригады ТрО, а информацию о стрельбе по своим и существовании "заградительных отрядов" назвали недостоверной.