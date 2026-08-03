Олег Ширяєв, командир 225-ї ОШП, може виїхати за кордон під час перевірок, — Барабаш

Раніше журналісти з'ясували, що 225-й окремий штурмовий полк є другим за кількістю скарг від військовослужбовців. Обігнати його зміг лише 425 окремий штурмовий полк, більш відомий як "Скеля". Нині там нібито призначено перевірки, а Ширяєв визнав, що деякі з обвинувачень правдиві.

"За моїми джерелами 3 серпня розпочнеться комплексна перевірка в 225-й ОШП, заявлено понад 50 представників різних служб. А дубайський командир 225-й ОШП Олег Ширяєв підписав вже собі відпустку з виїздом за кордон починаючи з 6 серпня", — написала відома волонтерка та очільниця ГО "Спротив" Марія Барабаш.

Марія Барабаш стверджує, що Олег Ширяєв може виїхати за кордон Фото: Скріншот

Вона також стверджує, що виліт Олега Ширяєва з Польщі до ОАЕ заплановано на 8 серпня. І там нібито вже живе його родина.

"Ми всі розуміємо, що якщо йому дадуть виїхати, то він вже може не повернутися до України?" – резюмувала Барабаш.

Катування у 225-й ОШП – про що йдеться у розслідуванні щодо Олега Ширяєва

30 липня було опубліковано розслідування журналістки Анни Калюжної щодо 225-го окремого штурмового полку, який був створений за ініціативою ексголовкома ЗСУ Олександра Сирського та починався з роти окремого батальйону 127-ї харківської бригади Тероборони. Олег Ширяєв став його комбатом в 2023 році, коли полк дислокувався під Бахмутом. Потім полк стояв під Макіївкою, Авдіївкою та Часовим Яром. Його бійці разом із десантними військами брали участь у Курській операції та наступав на Білгородську область. Сьогодні полк стоїть в районі Гуляйполя у Запорізькій області.

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Військові, з якими поговорила журналістка, розповіли їй про існування на локаціях полку "ям" — закритих приміщень, де тримали і били військових, які нібито провинилися, та "дерева правди", коли військових прив'язували до дерева і били до важких травм. І про цей спосіб покарання інструктори попереджали ще на початку служби. Також у полку вимагали гроші та відбирали мобільні телефони. А коли полк перевіряла контррозвідка Служби безпеки, то побитих військових, утримуваних на "ямах", вивозили. Калюжна стверджує, що це відбувалося до того, як оприлюднили інформацію про катування і можливі вбивства у "Скелі". А після скандалу з 425 ОШП у 225-му почали "зачищати все".

Також Калюжна пише про "загороджувальні загони" та опублікувала аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос Ширяєва, наказує підлеглим вести вогонь по українських військових, які самовільно відступають із позицій.

Сам Ширяєв підтвердив, що на записі його голос, але запевнив, що це був запис із чату взаємодії командирів на курському напрямку. Ширяєв пояснив, що йшлося нібито про "правила переміщення військових різних підрозділів і способи координації, аби розпізнати своїх", бо росіяни, мовляв, часто перевдягаються в українську форму і видають себе за бійців Сил оборони.

Ширяєв також заперечує існування "ям", але визнав прив’язування військових до дерев і побиття.

"Ця ситуація із жорстким порушенням військової дисципліни мала місце бути. І відома нам. У нас уже відбулося внутрішнє розслідування цього інциденту, і військовослужбовці, які причетні до такого порушення, відсторонені та передані ВСП для подальшого визначення їхньої долі й рівня порушень", — заявив командир журналістці.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про розслідування щодо 225-го окремого штурмового полку та персонально Олега Ширяєва.

За день до публікації цього розслідування 225-й окремий штурмовий полк оприлюднив заяву, в якій відреагував на звинувачення щодо нібито створення "загороджувальних загонів" під Гуляйполем. У підрозділі запевнили, що їхні військові діяли відповідно до бойового статуту під час хаотичного відходу бійців 102-ї бригади ТрО, а інформацію про стрілянину по своїх і існування "загороджувальних загонів" назвали недостовірною.