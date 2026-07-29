"Загороджувальні загони" під Гуляйполем: у 225 ОШП пояснили, що сталось у 2025 році

225 окремий штурмовий полк пояснив чутки про "загороджувальні загони", які начебто діяли під Гуляйполем у 2025 році, коли ціла бригада ЗСУ покинула фронт. З'ясувалось, що штурмовики зайшли на позиції, втрачені через втечу 102 бригади, і при цьому наштовхнулась на втікачів, які йшли назустріч. У 225 ОШП запевняють, що було непорозуміння, але не було "загороджувальних загонів" та "френдлі фаєр". Що сталось на Гуляйпільському напрямку та чому говорять про постріли по своїх?

Пояснення штурмового полку з'явилось вдень 29 липня, і у ньому коментують дописи у соцмережах про розслідування щодо "загороджувальних загонів". Наголошується, що 225 ОШП перекинули під Гуляйполе після того, як підрозділ ТрО, який тримав позиції, перестав виконувати накази командування. Штурмовики прийшли на ділянку фронту, на якій через самовільний відступ 102 бригади ТрО було втрачено 300 кв. км території. Поки вони намагались стабілізувати ситуацію та вибивати росіян, їм довелось розв'язувати проблему з 781 військовим, які пішли з лінії бойового зіткнення, ідеться у поясненні.

Пресслужба 225 полку навела стислий опис подій, які стались під Гуляйполем.

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Коли штурмовий полк перекинули з Курської області, вони опинились на відтинку фронту, який оголився через відступ 102 бригади. Тратили 300 кв. км, і також 20 командних-спостережних пунктів та кілька десятків ротних та взводних опорних пунктів. Саме тоді у мережі з'явились з батальйонного командного пункту 108 бригади у центрі Гуляйполя: росіяни захопили об'єкт та отримали вцілілі військові карти. Піхота Тероборони залишилась без зв'язку та прийняла рішення відступати. "Фактично 781 військовослужбовець ТрО самовільно залишив позиції. Практично вся бригада відійшла з лінії бойового зіткнення" — наголошується у поясненні полку. У той момент, коли почалась втеча 102 бригади, на позиції зайшли бійці 225 ОШП. Вони бачили, що назустріч, з російського боку, ідуть люди у військовій формі, при цьому раніше була інформація, що противник справді видавав себе за солдатів ЗСУ. У такій ситуації штурмовики діяли відповідно до статуту — спершу закликали їх спинитись, а тоді "затримували та роззброювали". У поясненні 225 ОШП не вказано, чи стріляли у бік людей, які йшли назустріч з російського боку. У процесі полк комунікував у ручному режимі з командуванням та омбудсменкою Ольгою Решетиловою, щоб налагодити зв'язок з командирами та бійцями 102 бригади.

"Жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого friendly fire. Тому будь-які заяви, щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності", — підсумовується у заяві 255 штурмового полку.

Скандал у ЗСУ — 225 полк про події під Гуляйполем у 2025 році Фото: Скриншот

Скандал у ЗСУ — 225 полк про "загороджувальні загони" під Гуляйполем у 2025 році Фото: Скриншот

Скандал у ЗСУ — що відомо про бої під Гуляйполем

Зазначимо, Фокус писав про скандал у ЗСУ, пов'язаний з боями під Гуляйполем восени та взимку 2025 року. Спершу у мережі з'явились заяви родичів військовослужбовців бригади Тероборони, які говорили, що втратили зв'язок з членами родини. Тим часом бійці ЗСУ розповіли медіа, що опинились у складній ситуації на фронті, коли їм з проблемами доставляли харчі та боєприпаси. Згодом росіяни опублікували кадри з Гуляйполя, коли зайняли командний пункт з цілими картами та комп'ютерами.

Нагадуємо, влітку 2026 року стало відомо про скандал у 155 бригаді Тероборони, причетної до викрадення людей.