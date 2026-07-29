"Заградительные отряды" под Гуляйполем: в 225-м ОШП объяснили, что произошло в 2025 году

225-й отдельный штурмовой полк развеял слухи о "заградительных отрядах", которые якобы действовали под Гуляйполем в 2025 году, когда целая бригада ВСУ покинула фронт. Выяснилось, что штурмовики заняли позиции, утраченные из-за бегства 102-й бригады, и при этом столкнулись с беглецами, которые шли им навстречу. В 225-м ОШП уверяют, что произошло недоразумение, но не было ни "заградительных отрядов", ни "френдли-файера". Что произошло на Гуляйпольском направлении и почему говорят о выстрелах по своим?

Заявление штурмового полка появилось днём 29 июля, и в нём прокомментированы посты в соцсетях о расследовании в отношении "заградительных отрядов". Отмечается, что 225-й ОШП был переброшен под Гуляйполе после того, как подразделение ТрО, удерживавшее позиции, перестало выполнять приказы командования. Штурмовики прибыли на участок фронта, на котором из-за самовольного отступления 102-й бригады ТрО было утрачено 300 кв. км территории. Пока они пытались стабилизировать ситуацию и выбивать россиян, им пришлось решать проблему с 781 военнослужащим, которые покинули линию боевого столкновения, говорится в пояснении.

Відео дня

Пресс-служба 225-го полка привела краткое описание событий, произошедших под Гуляйполем.

Когда штурмовой полк перебросили из Курской области, он оказался на участке фронта, который остался без прикрытия из-за отступления 102-й бригады. Были утрачены 300 кв. км, а также 20 командно-наблюдательных пунктов и несколько десятков ротных и взводных опорных пунктов. Именно тогда в сети появились снимки с батальонного командного пункта 108-й бригады в центре Гуляйполя: россияне захватили объект и получили уцелевшие военные карты. Пехота Терробороны осталась без связи и приняла решение отступать. "Фактически 781 военнослужащий Терробороны самовольно покинул позиции. Практически вся бригада отошла с линии боевого столкновения", — отмечается в пояснении полка. В тот момент, когда началось бегство 102-й бригады, на позиции вошли бойцы 225-го ОШП. Они видели, что навстречу, с российской стороны, идут люди в военной форме, при этом ранее поступала информация, что противник действительно выдавал себя за солдат ВСУ. В такой ситуации штурмовики действовали в соответствии с уставом — сначала призывали их остановиться, а затем "задерживали и разоружали". В пояснении 225-го ОШП не указано, стреляли ли в сторону людей, которые шли навстречу с российской стороны. В ходе операции полк поддерживал связь в ручном режиме с командованием и омбудсменом Ольгой Решетиловой, чтобы наладить связь с командирами и бойцами 102-й бригады.

"Ни один военнослужащий ТрО не пострадал в результате так называемого friendly fire. Поэтому любые заявления относительно заградительных отрядов не соответствуют действительности", — говорится в заявлении 255-го штурмового полка.

Скандал в ВСУ — 225-й полк о событиях под Гуляйполем в 2025 году Фото: Скриншот

Скандал в ВСУ — 225-й полк о "заградительных отрядах" под Гуляйполем в 2025 году Фото: Скриншот

Скандал в ВСУ — что известно о боях под Гуляйполем

Отметим, что Фокус писал о скандале в ВСУ, связанном с боями под Гуляйполем осенью и зимой 2025 года. Сначала в сети появились заявления родственников военнослужащих бригады территориальной обороны, которые говорили, что потеряли связь с членами семьи. Между тем бойцы ВСУ рассказали СМИ, что оказались в сложной ситуации на фронте, когда им с трудом доставляли продовольствие и боеприпасы. Позже россияне опубликовали кадры из Гуляйполя, где они захватили командный пункт с целыми картами и компьютерами.

Напоминаем, что летом 2026 года стало известно о скандале в 155-й бригаде Терробороны, причастной к похищению людей.