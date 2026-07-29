"Загороджувальні загони" під Гуляйполем: у 225 ОШП пояснили, що сталось у 2025 році

Загороджувальні загони 225 ОШП — це чутки, які не відповідають дійсності, заявило командування полку. Ішлося про повідомлення в мережі про начебто стрільбу по своїх під Гуляйполем у 2025 році, коли ціла бригада ЗСУ покинула фронт. У 225 ОШП запевнили, що сталось непорозуміння і "френдлі фаєр" не було. Що сталось на Гуляйпільському напрямку та чому говорять про постріли по своїх?

Пояснення штурмового полку про загороджувальні загони 225 ОШП з'явилось вдень 29 липня, і у ньому коментують імовірне розслідування, яке ще не з'явилось у мережі. Наголошується, що 225 ОШП перекинули під Гуляйполе після того, як підрозділ ТрО, який тримав позиції, перестав виконувати накази командування. Штурмовики прийшли на ділянку фронту, на якій через самовільний відступ 102 бригади ТрО було втрачено 300 кв. км території. 225 ОШП заявив про те, що 781 військовослужбовець полишив позиції, і їм довелось розв'язувати проблему з оголеною ділянкою фронту та з натовпом солдатів, які пішли з лінії бойового зіткнення. Заяви про те, що у 225 ОШП стріляли по своїх, не відповідають дійсності, наголошується у поясненні.

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Загороджувальні загони 225 ОШП — деталі

Пресслужба підрозділу навела стислий опис подій, які стались під Гуляйполем, спростовуючи, що 225 ОШП вели вогонь по бійцях, які відступали.

Коли штурмовий полк перекинули з Курської області, вони опинились на відтинку фронту, за який відповідали бригади Тероборони. 225 ОШП заявив про відступ 102 бригади. Була втрата 300 кв. км, і також 20 командних-спостережних пунктів та кілька десятків ротних та взводних опорних пунктів. Саме тоді у мережі з'явились відео з батальйонного командного пункту 108 бригади у центрі Гуляйполя: росіяни захопили об'єкт та отримали вцілілі військові карти. Піхота Тероборони залишилась без зв'язку та прийняла рішення відступати. "Фактично 781 військовослужбовець ТрО самовільно залишив позиції. Практично вся бригада відійшла з лінії бойового зіткнення" — наголошується у поясненні полку. У той момент, коли почалась втеча 102 бригади, на позиції зайшли бійці 225 ОШП. Вони бачили, що назустріч, з російського боку, ідуть люди у військовій формі, при цьому раніше була інформація, що противник справді видавав себе за солдатів ЗСУ. У такій ситуації штурмовики діяли відповідно до статуту — спершу закликали їх спинитись, а тоді "затримували та роззброювали". У поясненні не вказано, чи стріляли у бік людей, які йшли назустріч з російського боку. Крім того, не уточнили, чи у 225 ОШП погрожували розстрілом за відступ. У процесі полк комунікував у ручному режимі з командуванням та омбудсменкою Ольгою Решетиловою, щоб налагодити зв'язок з командирами та бійцями 102 бригади.

"Жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого friendly fire. Тому будь-які заяви, щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності", — підсумовується у заяві 255 штурмового полку.

Скандал у ЗСУ — 225 полк про події під Гуляйполем у 2025 році Фото: Скриншот

Скандал у ЗСУ — 225 полк про "загороджувальні загони" під Гуляйполем у 2025 році Фото: Скриншот

Скандал у ЗСУ — діяльність 225 ОШП у Гуляйполі

Зазначимо, Фокус писав про скандал у ЗСУ, пов'язаний з боями під Гуляйполем восени та взимку 2025 року. На той час у мережі повідомляли про ймовірний вогонь по військових і справді підозрювали, що існують загороджувальні загони 225 ОШП. Спершу з'явились заяви родичів військовослужбовців, які говорили, що втратили зв'язок з членами родини й що бійці 225 ОШП вели вогонь по військових 102 бригади. Тим часом бійці ЗСУ розповіли медіа, що опинились у складній ситуації на фронті, коли їм з проблемами доставляли харчі та боєприпаси. Також була інформація про можливі загороджувальні загони під Гуляйполем. Згодом росіяни опублікували кадри з Гуляйполя, коли зайняли командний пункт з цілими картами та комп'ютерами.

Нагадуємо, влітку 2026 року стало відомо про скандал у 155 бригаді Тероборони, причетної до викрадення людей.