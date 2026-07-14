Особисто наказав та поділив ролі: суд обрав запобіжний захід комбригу 155 бригади (відео)

14 липня у Рокитнянському районному суді Київської області колишній командир 155 бригади Станіслав Лучанов заявив, що не наказував підлеглим викрадати та убивати братів Мосейчуків. Тим часом прокурори розповіли про сплановані дії та просять затримати фігуранта на 60 діб без права вийти під заставу. Яке рішення суді щодо запобіжного заходу для Лучанова?

Екскомбриг заявив у залі суду, щодо на момент злочину перебував у відпустці й тому не міг наказувати підлеглим, ідеться на відео, опубліковане у Telegram-каналі "РБК-Україна". Згідно з даними слідства, події розгортались дещо інакше. Зокрема, був список військових, які мали поїхати до майбутніх жертв, і у кожного була своя роль під час нападу. Пролунали імена фігурантів зі списку: ішлося про "Дмитрука, Зайця, Перцули, Артамонова, Шурка, Микитенка, Козака та Коломійця". Прокурор заявив, що комбриг "надалі керував підготовкою та вчиненням цього кримінального правопорушення".

На відео з зали суду пролунали інші деталі правопорушення, у якому підозрюють Лучанова. З'ясувалось, що злочин планували у другій половині червня 2026 року: точна дата поки не відома. Після розподілу інструкцій та ролей група військових почала виконувати наказ фігуранта. Серед іншого, згідно з даними прокурора, жертв вивезли на полігон військової частини А5001 під Полтавою й один з підозрюваних вистрелив у ногу з автомата Роману Мосійчуку. Прокурор оголосив про підозру у вчиненні злочину за двома статтями кримінального кодексу — ст. 27 та ст. 146.

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Своєю чергою підозрюваний заявив, що не вважає себе винним, але готовий співпрацювати зі слідством та перебувати в СІЗО 60 діб.

"З підозрою я не згоден. Я готовий співпрацювати зі слідчими, я згоден з їхнім клопотанням про запобіжний захід тримання під вартою на той час, поки ми будемо з'ясовувати які факти, які не є в більшості дійсними, які вони зібрали. Я готовий співпрацювати, будучи арештом цих 60 днів", — сказав він.

Представники обвинувачення пояснили, чому вимагають запобіжний захід 60 діб без виходу під заставу. Наводиться аргумент, що фігурант вже здійснював самовільне залишення частини, може повторити такі дії й вплинути на свідків. Тим часом ідеться про можливе покарання — 15 років тюрми, пояснили обвинувачувачі.

Суд вислухав аргументи прокуратури та адвоката, особистий виступ Лучанова та оголосив рішення: обрати комбригу запобіжний захід 60 діб в СІЗО без права виходу під заставу.

Скандал зі 155 бригадою — деталі

Зазначимо, Фокус писав про скандал у 155 бригаді, про який стало відомо на початку липня 2026 року. Медіа розповіли про можливий злочин військових цього підрозділу. Підозрюють, що вони викрали двох братів, Романа та Максима Мосейчуків, та, ймовірно, убили їх, закопавши тіла на території навчального центру 155 бригади у Полтавській області. Групу з 10 підозрюваних затримали, тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом злочину. 13 липня стало відомо про затримання Лучанова: комбрига відшукали у Києві та відправили у СІЗО. Тим часом медіа з'ясували, у чому полягає можливий мотив викрадення двох осіб: ішлося про те, що вони шуміли через їзду на мотоциклі, не звертали уваги на скарги дружини Лучанова, і їх через це могли захотіти "провчити". Крім того, представники бригади, які приїхали у село Калинівку під Києвом, де жила родина комбрига, мали при собі цілий список людей, яких шукали, щоб, ймовірно, "розібратись".

Нагадуємо, зранку 14 липня Лучанова доставили до зали суду: медіа оприлюднили перші заяви фігуранта.