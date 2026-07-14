"Слідство все скаже": екскомандир 155-ї бригади відповів на висунуті звинувачення

Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов не визнає себе винним у справі про викрадення та вбивство двох осіб.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Рокитнянському районному суді Київської області, де йому обирають запобіжний захід, повідомляє "РБК-Україна" із залу суду.

На запитання, чи вважає він себе винним, Лучанов відповів заперечно. Також він спростував інформацію про те, що віддавав наказ викрасти братів Мосейчуків.

Коли його запитали про його версію того, що сталося, екс-комбриг відповів:

"Я вважаю, це з’ясує слідство".

На запитання, чи був у його дружини конфлікт із братами, військовий відповів, що жодного разу їх не бачив і його там не було.

Коли у Лучанова поцікавилися, як тіла братів опинилися на території його частини, Лучанов знову заявив:

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"Я не можу цього знати. Слідство все скаже".

Справа 155-ї бригади ЗСУ: що відомо

11 липня стало відомо, що командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби після затримання військовослужбовців із його підрозділу. Їх підозрюють у викраденні двох цивільних осіб із Київської області.

Пізніше Лучанову та його підлеглим були висунуті підозри. Правоохоронні органи розслідують справу про незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох чоловіків.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ заявили, що командира 155-ї бригади оголошено в розшук. За даними ЗМІ, він втік після затримання своїх підлеглих.

Перед зникненням братів Романа та Максима Мосейчуків у селі Калинівка над їхнім будинком неодноразово бачили невідомий дрон. Мешканці села також повідомляли про людей, які приїжджали зі списком місцевих жителів і шукали власників мотоциклів.

У ніч на 28 червня братів викрали та доставили до Полтавської області, де базується 155-та бригада. Слідство встановило, що чоловіків вбили, а їхні тіла закопали в землю. Вісьмох підозрюваних помістили під варту на два місяці.

Під час судових засідань військові стверджували, що діяли за наказом керівництва бригади, але конкретних прізвищ не називали. Після затримання підлеглих Лучанов самовільно залишив місце служби, через що його розшукували.

Екскомандира бригади затримали в Києві 13 липня. Він їхав на автомобілі разом зі своїм адвокатом. Його будинок, де мешкають дружина та діти військового, люди обмалювали образливими написами. За інформацією поліції, двох цивільних осіб вбили нібито через образу дружини командира бригади.

Нагадаємо, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" просить не пов’язувати їхній підрозділ із діями командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова, який є фігурантом справи про викрадення цивільних осіб. Там зазначають, що ці події відбулися вже після закінчення служби військового в полку.