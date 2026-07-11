Комбригу 155-ї бригади та його підлеглим оголошено про підозру у вбивстві цивільних осіб

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та ще кільком фігурантам гучного розслідування повідомлено про підозру.

Їх підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством, повідомили у Військовій службі правопорядку в ЗСУ.

Правоохоронці провели в Київській області масштабний комплекс оперативно-розшукових заходів, викривши організовану групу осіб, причетних до викрадення двох цивільних осіб на території регіону та їхнього вбивства.

Слідчі задокументували злочинну діяльність підозрюваних, зібрали доказову базу та провели затримання в кількох регіонах України.

"З огляду на резонансність події та з метою запобігання подібним випадкам Головнокомандувачем Збройних Сил України посилено комплекс профілактичних та контрольних заходів, спрямованих на запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та будь-яким протиправним діям з боку військовослужбовців", — заявили у ВСП.

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Наразі слідчі дії тривають.

Командира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як його бійців затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області. Інформації про затримання комбрига поки що не надходило.

Реакція Генерального штабу ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ ситуація, яка викликала резонанс у суспільстві, також не залишилася без уваги. Там уточнили, що всі фігуранти кримінального провадження відсторонені від виконання службових обов’язків, а ВСП у ЗСУ та органи військового управління взаємодіють із правоохоронними органами в рамках досудового розслідування, зокрема, щодо встановлення місцезнаходження командира бригади.

"Генеральний штаб підтверджує повну співпрацю з правоохоронними органами на всіх етапах розслідування та надання їм необхідного сприяння в межах компетенції військового управління. Якщо слідство доведе провину — відповідати будуть за кожен скоєний злочин, незалежно від посади чи попередніх заслуг фігурантів. У разі встановлення вини посадових осіб у судовому порядку Генеральним штабом будуть вжиті заходи реагування, передбачені законодавством", — йдеться у заяві.

Що відомо про загиблих братів

Джерела "Української правди" повідомляли, що під час побутового конфлікту Лучанов наказав підлеглим викрасти двох цивільних осіб: Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

Пізніше "Громадське" повідомило, що братів, у викраденні та вбивстві яких підозрюють бійців 155-ї ОМБр, звати Максим і Роман Мосейчуки. Їхній батько загинув на фронті у 2023-му. Максим служив 2,5 роки в Національній гвардії, але звільнився через рік після загибелі батька.

Нагадаємо, хлопця блогерки Софії Комендант мобілізували в центрі Києва.

Також повідомлялося, що суд покарав чоловіка, який скаржився на викрадення, залякування та шантаж з боку ТЦК.