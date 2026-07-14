"Следствие все скажет": экс-комбриг 155-й бригады ответил на предъявленные обвинения

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов не признает себя виновным в деле о похищении и убийсте двух человек.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Рокитнянском районном суде Киевской области, где ему избирают меру пресечения, сообщает "РБК-Украина" из зала суда.

На вопрос, считает ли он себя виновным, Лучанов ответил отрицательно. Также он опроверг информацию о том, что давал приказ похитить братьев Мосейчук.

Когда у него спросили о его версии того, что произошло, экс-комбриг ответил:

"Я считаю, это установит следствие".

На вопрос, был ли у его супруги конфликт с братьями, военный ответил, что ни разу их не видел и его там не было.

Когда у Лучанова поинтересовались, как тела братьев оказались на территории его части, Лучанов снова заявил:

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"Я не могу знать. Следствие все скажет".

Дело 155-й бригады ВСУ: что известно

11 июля стало известно, что командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы после задержания военнослужащих из его подразделения. Их подозревают в похищении двух гражданских лиц из Киевской области.

Позже Лучанову и его подчиненным были предъявлены подозрения. Правоохранительные органы расследуют дело о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух мужчин.

В Военной службе правопорядка ВСУ заявили, что командир 155-й бригады объявлен в розыск. По данным СМИ, он скрылся после задержания своих подчиненных.

Перед исчезновением братьев Романа и Максима Мосейчуков в селе Калиновка над их домом неоднократно видели неизвестный дрон. Жители села также сообщали о людях, которые приезжали со списком местных жителей и искали владельцев мотоциклов.

В ночь на 28 июня братьев похитили и доставили в Полтавскую область, где базируется 155-я бригада. Следствие установило, что мужчин убили, а их тела закопали в землю. Восемь подозреваемых поместили под стражу на два месяца.

В ходе судебных заседаний военные утверждали, что действовали по приказу руководства бригады, но конкретных фамилий не называли. После задержания подчиненных Лучанов самовольно покинул место службы, из-за чего его разыскивали.

Экс-комбрига задержали в Киеве 13 июля. Он передвигался на авто вместе со своим адвокатом. его дом, где живут жена и дети военного, люди исписали оскорбительными надписями. По информации полиции, двух гражданских убили якобы из-за оскорбления жены комбрига.

Напомним, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" просит не связывать их подразделение с действиями комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова, который является фигурантом дела о похищении гражданских лиц. Там указывают, что эти события произошли уже после окончания службы военного в полку.