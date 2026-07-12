"Подход является ошибочным": в "Скале" отмежевались от комбрига Лучанова и действий его подчиненных

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" просит не связывать их подразделение с действиями комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова, который является фигурантом дела о похищении гражданских лиц. Там указывают, что эти события произошли уже после окончания службы военного в полку.

В полку "Скала" отмечают, что не имеют "никакого отношения ни к обстоятельствам данного уголовного дела, ни к решениям", которые могли быть приняты в другой воинской части. Об этом говорится в заявлении подразделения.

Там отмечается, что Лучанов начал военную карьеру в 1998 году, занимал ряд должностей, а в "Скале" проработал начальником штаба менее года перед назначением на должность командира 155-й бригады. В подразделении добавляют, что попытки возложить ответственность на полк в связи с фактом его службы в нём являются "ошибочными".

"Если согласиться с логикой отдельных публикаций, то, по аналогии, ответственность за действия любого военнослужащего следует возлагать на каждое подразделение, в котором он когда-либо проходил службу. Такой подход является ошибочным. Уголовная ответственность всегда носит персональный характер и не может переноситься на воинские части, где человек проходил службу в разные периоды своей карьеры", — отмечают в "Скале".

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Заявление полка "Скала" о ситуации с комбригом Лучановым Фото: Скриншот

В подразделении просят СМИ и журналистов освещать эту историю "с соблюдением принципов точности и полноты информации", учитывая всю биографию Лучанова, чтобы "не создавать впечатления, что она связана исключительно с 425-м отдельным штурмовым полком "Скала"".

"Мы просим СМИ воздерживаться от ассоциирования Станислава Лучанова исключительно с полком "Скала", который, в свою очередь, переживает период глубоких преобразований, признает необходимость изменений и приступает к системному обновлению внутренних процессов, управленческих подходов и стандартов службы", — говорится в заявлении подразделения.

В "Скале" отмечают, что подразделение "решительно осуждает преступления против гражданского населения и дистанцируется от любых преступных действий и лиц, их совершающих", независимо от мест несения службы. В полку подчеркивают, что в случае доказательства вины Лучанова все виновные должны "понести предусмотренную законом ответственность независимо от воинского звания, должности или предыдущих мест службы".

Ранее "Фокус" сообщал о вероятном мотиве убийства, совершенного комбригом 155-й бригады и его подчиненными. По словам жителей села Калиновка, новая жена комбрига Дарья Лучанова неоднократно жаловалась на шум мотоциклов, который беспокоил её маленького ребёнка.

Впоследствии стало известно, что дом комбрига 155-й бригады был исписан оскорбительными надписями. В настоящее время военный объявлен в розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления.