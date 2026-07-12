"Підхід є хибним": у "Скелі" відмежувалися від комбрига Лучанова та дій його підопічних

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" просять не асоціювати їх підрозділ з діями комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, який є фігурантом справи щодо викрадення цивільних. Там указують, що ці події сталися вже після служби військового в полку.

У полку "Скеля" відзначають, що не мають "жодного стосунку ні до обставин цього кримінального провадження, ні до рішень", які могли бути ухвалені в іншій військовій частині. Про це йдеться в заяві підрозділу.

Там зазначають, що Лучанов почав військову кар'єру з 1998 року, обіймав низку посад, а в "Скелі" пробув начальником штабу менше року перед призначенням до очільника 155-ї бригади. У підрозділі додають, що намагання покласти відповідальність на полк через факт його служби в ньому є "хибним".

"Якщо погодитися з логікою окремих публікацій, то, за аналогією, відповідальність за дії будь-якого військовослужбовця потрібно покладати на кожен підрозділ, у якому він будь-коли проходив службу. Такий підхід є хибним. Кримінальна відповідальність завжди є персональною і не може переноситися на військові частини, де людина проходила службу в різні періоди своєї кар'єри", — відзначають у "Скелі".

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Заява полку "Скеля" про ситуацію з комбригом Лучановим Фото: Скриншот

У підрозділі просять ЗМІ та журналістів висвітлювати цю історію "з дотриманням принципів точності та повноти інформації", враховуючи всю біографію Лучанова, аби "не створювати враження, що вона пов'язана виключно з 425 окремим штурмовим полком "Скеля".

"Ми просимо медіа уникати асоціювання Станіслава Лучанова виключно з полком "Скеля", який, своєю чергою, проходить період глибоких трансформацій, визнає необхідність змін і розпочинає системне оновлення внутрішніх процесів, управлінських підходів та стандартів служби", — йдеться в заяві підрозділу.

У "Скелі" вказують, що підрозділ "рішуче засуджує злочини проти цивільних громадян і відмежовується від будь-яких злочинних дій та осіб, які їх вчиняють" в незалежності від місць несення служби. В полку підкреслюють, що у випадку доведення провини Лучанова всі винні мають "понести передбачену законом відповідальність незалежно від військового звання, посади чи попередніх місць служби".

Раніше Фокус повідомляв про ймовірний мотив вбивства комбригом 155-ї та його підопічними. За словами жителів села Калинівка, нова дружина комбрига Дарина Лучанова неодноразово нарікала на шум мотоциклів, який турбував її маленьку дитину.

Згодом стало відомо, що будинок комбрига 155-ї бригади вкрили образливими написами. Наразі військовий оголошений у розшук через підозру у скоєнні тяжкого злочину.