Скандал з убивством людей: будинок комбрига 155-ї бригади вкрили образливими написами

На паркані будинку командира 155 бригади з'явилися образливі написи. Наразі військовий оголошений у розшук через підозру у скоєнні тяжкого злочину.

Паркан перед будинком родини комбрига 155 бригади Станіслава Лучанова у одному з населених пунктів Київської області був розмальований образливими словами. Про це стало відомо з матеріалу видання Hromadske.

Журналісти показали зовнішній вигляд огорожі будинку у селі, де мешкає родина підполковника Лучанова, який до призначення у 155 ОМБр в лютому 2026 року, був начальником штабу 425 полку "Скеля".

Журналістка "Громадського" біля будинку сім'ї Лучанова Фото: скріншот

Також журналісти "Громадського" встановили, що в селі наразі залишилася лише одна родичка дружини Лучанова. Усі інші близькі підозрюваного військовослужбовця виїхали з Калинівки після гучного скандалу.

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Журналістка біля будинку Лучанових у Калинівці Фото: скріншот

Наразі офіцер переховується після того, як у селищі Калинівка Білоцерківського району, де й живе його родина, викрали двох братів.

Викрадення та вбивство двох братів військовими 155 бригади

За даними джерел ZN.UA, військовий наказав своїм підлеглим покарати двох цивільних осіб, які нібито образили його дружину. Вісім підпорядкованих бійців вивезли чоловіків в іншу область, де вбили та поховали. Пізніше "Громадське" повідомило, що братів, у викраденні та вбивстві яких підозрюють бійців 155-ї ОМБр, звати Максим і Роман Мосейчуки. Їхній батько загинув на фронті у 2023-му. Максим служив 2,5 роки в Національній гвардії, але звільнився через рік після загибелі батька.

Поліція вже затримала дев'ятьох бійців бригади, серед яких командир батальйону, за підозрою у викраденні людей. Сам Лучанов після розголосу перебуває у СЗЧ, його місцезнаходження невідоме, інформували у ОК "Північ".

При цьому суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб вісьмом фігурантам справи, розповів Hromadske керівник громадської організації "Громадський Контроль Київщина" Максим Закаблуковський, який був присутній на засіданні.

Під час засідання підозрювані поводили себе спокійно та апелювали до суду, що є годувальниками своїх сімей. Командир батальйону Олексій Долголенко, якого підозрюють у вбивстві, ймовірного замовника не назвав.

Нагадаємо, за словами жителів села Калинівка, дружина комбрига Дарина Лучанова неодноразово нарікала на шум мотоциклів, який турбував її маленьку дитину. Незадовго до зникнення братів у селі з'явилися військові, які шукали власників двоколісного транспорту.

Пізніше комбригу та його підлеглим оголосили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством.