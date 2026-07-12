Конфлікт через шум: ЗМІ вказали ймовірний мотив вбивства комбригом 155-ї та його підопічними

Причиною викрадення та вбивства Максима і Романа Мосейчуків на Київщині міг стати побутовий конфлікт з дружиною комбрига155-ї ОМБр Станіслава Лучанова. ЗМІ дізналися від місцевих нові деталі та ймовірний мотив скоєння злочину.

За словами жителів села Калинівка, нова дружина комбрига Дарина Лучанова неодноразово нарікала на шум мотоциклів, який турбував її маленьку дитину. Про це пише Hromadske.

Незадовго до зникнення братів у селі з'явилися військові зі 155-ї бригади, які обходили двори і шукали власників мотоциклів за паперовими. До переліку потрапив Сергій Мосейчук, старший брат загиблих, однак самих Максима й Романа у цьому списку не було.

В ніч зникнення братів у селі лунали постріли, повідомляє близький друг родини Мосейчуків Василь Дмитрієнко. За його словами, пошуками зниклих братів зайнявся брат Сергій, а про викрадення йому повідомили правоохоронці.

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"Керівник громадської організації "Громадський Контроль Київщина" Максим Закаблуковський сказав, що інформацію про призначення судових засідань фактично приховували від громадськості", — йдеться в матеріалі щодо інформації про перебіг справи в судах.

Скандал у 155-ій бригаді ЗСУ

11 липня комбриг 155-ї бригади Станслав Лучанов пішов у СЗЧ після арештів його бійців. Їх затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київщини.

Пізніше комбригу Лучанову та його підлеглим оголошено про підозру. Їх підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством.

ВПС Збройних сил повідомила, що наразі тривають пошуки командира 155-ї бригади ЗСУ Станіслава Лучанова. ЗМІ вказують, що він зник після затримання бійців його бригади.