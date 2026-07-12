Конфликт из-за шума: СМИ указали на вероятный мотив убийства, совершенного комбригом 155-й бригады и его подчиненными

Причиной похищения и убийства Максима и Романа Мосейчуков в Киевской области мог стать бытовой конфликт с женой командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова. СМИ узнали от местных жителей новые подробности и вероятный мотив совершения преступления.

По словам жителей села Калиновка, новая жена комбрига Дарья Лучанова неоднократно жаловалась на шум мотоциклов, который беспокоил её маленького ребёнка. Об этом пишет Hromadske.

Незадолго до исчезновения братьев в селе появились военные из 155-й бригады, которые обходили дворы и искали владельцев мотоциклов по документам. В список попал Сергей Мосейчук, старший брат погибших, однако самих Максима и Романа в этом списке не было.

В ночь исчезновения братьев в селе раздавались выстрелы, сообщает близкий друг семьи Мосейчуков Василий Дмитриенко. По его словам, поисками пропавших братьев занялся брат Сергей, а о похищении ему сообщили правоохранители.

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"Руководитель общественной организации "Общественный контроль Киевская область" Максим Закаблуковский заявил, что информацию о назначении судебных заседаний фактически скрывали от общественности", — говорится в материале, посвящённом ходу дела в судах.

Скандал в 155-й бригаде ВСУ

11 июля комбриг 155-й бригады Стаслав Лучанов ушел в самоуправление после арестов его бойцов. Их задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Позже комбригу Лучанову и его подчинённым было предъявлено подозрение. Их подозревают в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством.

ВВС Вооруженных сил сообщили, что в настоящее время продолжаются поиски командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова. СМИ отмечают, что он пропал после задержания бойцов его бригады.