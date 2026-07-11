Бійців підозрюють у викраденні людей: комбриг 155 бригади пішов у СЗЧ

Командира 155 механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як його бійців затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київщини.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на два джерела в Силах оборони України та одне у правоохоронних органах.

Журналісти розповіли подробиці справи: у ніч з 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. Рідні викрадених чоловіків не знають, де вони знаходяться зараз.

У пресслужбі поліції Київської області журналістам відмовилися надавати будь-які коментарі щодо розслідування.

З власних джерел у правоохоронних органах ЗМІ стало відомо, що поліція затримала дев'ятьох бійців бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону 155 бригади.

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Станіслав Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 полку "Скеля".

У травні у соцмережах з'явилося відео, на якому військовий 155 бригади бив іншого бійця — той сидів із зав’язаними за спиною руками на землі. Лучанов заперечив свою причетність до інциденту й сказав, що засуджує побиття.

Зникнення комбріга Станіслава Лучанова — реакція командування

Оперативне командування "Північ" підтвердило інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова та запевнило, що особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими.

Заява ОК "Північ" про розшук Лучанова Фото: Скріншот

"За фактом зазначеної події правоохоронними органами розпочато слідчі дії. Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством", - зазначили в ОК "Північ" та підтвердили, що місцезнаходження командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється".

При цьому видання "Українська правда" повідомляє, що йдеться не тільки про викрадення, а й про вбивство. Згідно з інформацією, отриманою від їх джерел, на ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти двох цивільних осіб: Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

Нині ведеться слідство за двома статтями: умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Тіла, які, за попередніми даними, належать потерпілим, вже ексгумували.

Нагадаємо, це не перший скандал, пов'язаний із 155 бригадою. В 2025 році командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий ініціював додаткову службову перевірку в 155-й окремій механізованій бригаді після розслідування ЗМІ щодо бізнесу на "бойових" виплатах.

Тоді ж розповідали про велику кількість військових, які йшли у СЗЧ з цієї бригади.