Скандал з "бойовими" у 155-й бригаді: генерал Драпатий розпорядився провести перевірку, — УП

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий ініціював додаткову службову перевірку в 155-й окремій механізованій бригаді після розслідування "Української правди" щодо бізнесу на "бойових" виплатах.

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Про пише "Українська правда".

Відповідь генерал-майора Драпатого на запит УП Фото: Українська правда

Драпатий підкреслив, що особисто доклав значних зусиль для налагодження роботи 155-ї окремої механізованої бригади, пошуку ефективного командування, посилення її боєздатності та забезпечення дронами.

Він наголосив, що ефективне управління новосформованою бригадою, до складу якої входять мобілізовані військовослужбовці, вимагає наявності досвідченого та авторитетного командира з лідерськими якостями, стратегічним баченням і організаторськими здібностями. За словами Драпатого, пошук таких людей — це складне завдання, а тому деякі кадрові призначення можуть здаватися суспільству суперечливими. Однак для адекватної оцінки важливо розуміти реальний стан справ у підрозділі та мати уявлення про кадровий резерв у ЗСУ.

Генерал-майор уточнив, що кандидатуру полковника Тараса Максімова на посаду командира 155-ої окремої механізованої бригади було запропоновано командувачем оперативного командування "Захід" Володимиром Шведюком. Він наголосив, що під час розгляду кандидатури враховувався особистий бойовий досвід Максімова, відгуки побратимів і результати служби на попередніх посадах. За словами Драпатого, були розглянуті й інші претенденти, однак частина з них мала нижчий рівень підготовки, а дехто відмовився через наявність альтернативних призначень.

Командувач Сухопутних військ нагадав, що на момент зміни керівництва 155-та бригада перебувала в стані дезорганізації: була розбалансованою, недостатньо злагодженою та слабо підготовленою. На його переконання, призначення полковника Максімова позитивно вплинуло на ситуацію в підрозділі та сприяло підвищенню його боєздатності.

Він також зауважив, що від командування Сухопутних військ у бригаді постійно працюють офіцери, які допомагають у питаннях роботи з особовим складом, упровадженні сучасних технологій та розвитку безпілотної компоненти.

Драпатий наголосив, що незалежно від досягнень командування бригади, він нікого не збирається покривати, адже для нього не існує недоторканних. Він підкреслив, що очікує на результати всіх перевірок і висновки слідства.

"Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю усіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми: грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові. Розправа буде жорсткою", — сказав генерал-майор.

Бізнес на "бойових"

У матеріалі "Української правди", оприлюдненому 19 травня, йдеться, зокрема, про ймовірну причетність командира бригади полковника Тараса Максімова до схем із фіктивними "бойовими" виплатами та вимаганням "відкатів". Також згадується про понад 1 200 випадків СЗЧ з початку 2025 року й проблеми з належним забезпеченням підрозділів.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов 1 січня 2025 року повідомив, що ДБР розслідує порушення формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" через численні СЗЧ та великі втрати техніки й особового складу під Покровськом. Вже 23 січня Сирський розповів про ситуацію у 155-й бригаді та сказав, що вона поступово "набуває визначених бойових спроможностей".

Пізніше військкор Андрій Цаплієнко інформував, що 155-та окрема механізована бригада поступово оговтується після кризи з СЗЧ і стає загрозою для ворога. З його слів, бійці, які раніше втекли, намагаються повернутись, а новобранці "добре освоїли техніку".