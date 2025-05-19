Скандал с "боевыми" в 155-й бригаде: генерал Драпатый распорядился провести проверку, - УП

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый инициировал дополнительную служебную проверку в 155-й отдельной механизированной бригаде после расследования "Украинской правды" относительно бизнеса на "боевых" выплатах.

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Об этом пишет "Украинская правда".

Ответ генерал-майора Драпатого на запрос УП Фото: Украинская правда

Драпатый подчеркнул, что лично приложил значительные усилия для налаживания работы 155-й отдельной механизированной бригады, поиска эффективного командования, усиления ее боеспособности и обеспечения дронами.

Он подчеркнул, что эффективное управление новосформированной бригадой, в состав которой входят мобилизованные военнослужащие, требует наличия опытного и авторитетного командира с лидерскими качествами, стратегическим видением и организаторскими способностями. По словам Драпатого, поиск таких людей — это сложная задача, а потому некоторые кадровые назначения могут казаться обществу противоречивыми. Однако для адекватной оценки важно понимать реальное положение дел в подразделении и иметь представление о кадровом резерве в ВСУ.

Генерал-майор уточнил, что кандидатура полковника Тараса Максимова на должность командира 155-й отдельной механизированной бригады была предложена командующим оперативного командования "Запад" Владимиром Шведюком. Он отметил, что при рассмотрении кандидатуры учитывался личный боевой опыт Максимова, отзывы побратимов и результаты службы на предыдущих должностях. По словам Драпатого, были рассмотрены и другие претенденты, однако часть из них имела более низкий уровень подготовки, а некоторые отказались из-за наличия альтернативных назначений.

Командующий Сухопутных войск напомнил, что на момент смены руководства 155-я бригада находилась в состоянии дезорганизации: была разбалансированной, недостаточно слаженной и слабо подготовленной. По его убеждению, назначение полковника Максимова положительно повлияло на ситуацию в подразделении и способствовало повышению его боеспособности.

Он также отметил, что от командования Сухопутных войск в бригаде постоянно работают офицеры, которые помогают в вопросах работы с личным составом, внедрении современных технологий и развития беспилотной компоненты.

Драпатый подчеркнул, что независимо от достижений командования бригады, он никого не собирается покрывать, ведь для него не существует неприкасаемых. Он подчеркнул, что ожидает результатов всех проверок и выводы следствия.

"Расследование ГБР еще продолжается. Командование группировки войск полностью способствует разоблачению всех причастных к поборам. Хочу подчеркнуть всем, кто устраивает подобные схемы: грабит собственную бригаду, издевается над собратьями, наживается на крови. Расправа будет жесткой", — сказал генерал-майор.

Бизнес на "боевых"

В материале "Украинской правды", обнародованном 19 мая, говорится, в частности, о вероятной причастности командира бригады полковника Тараса Максимова к схемам с фиктивными "боевыми" выплатами и вымогательством "откатов". Также упоминается о более 1 200 случаях СЗЧ с начала 2025 года и проблемах с надлежащим обеспечением подразделений.

Напомним, журналист Юрий Бутусов 1 января 2025 года сообщил, что ГБР расследует нарушения формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" из-за многочисленных СЗЧ и больших потерь техники и личного состава под Покровском. Уже 23 января Сырский рассказал о ситуации в 155-й бригаде и сказал, что она постепенно "приобретает определенные боевые возможности".

Позже военкор Андрей Цаплиенко информировал, что 155-я отдельная механизированная бригада постепенно оправляется после кризиса с СЗЧ и становится угрозой для врага. По его словам, бойцы, которые ранее сбежали, пытаются вернуться, а новобранцы "хорошо освоили технику".