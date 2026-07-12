Скандал с убийством людей: дом комбрига 155-й бригады исписали оскорбительными надписями

На заборе дома командира 155-й бригады появились оскорбительные надписи. В настоящее время военнослужащий объявлен в розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Забор перед домом семьи комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова в одном из населенных пунктов Киевской области был исписан оскорбительных словами. Об этом стало известно из материала издания Hromadske.

Журналисты показали, как выглядит ограда дома в селе, где проживает семья подполковника Лучанова, который до назначения в 155 ОМБр в феврале 2026 года был начальником штаба 425-го полка "Скала".

Журналистка "Громадского" возле дома семьи Лучановых Фото: скриншот

Кроме того, журналисты "Громадского" выяснили, что в селе сейчас осталась лишь одна родственница жены Лучанова. Все остальные близкие подозреваемого военнослужащего уехали из Калиновки после громкого скандала.

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Журналистка возле дома Лучановых в Калиновке Фото: скриншот

В настоящее время офицер скрывается после того, как в поселке Калиновка Белоцерковского района, где проживает его семья, похитили двух братьев.

Похищение и убийство двух братьев военнослужащими 155-й бригады

По данным источников ZN.UA, военный приказал своим подчиненным наказать двух гражданских лиц, которые якобы оскорбили его жену. Восемь подчиненных бойцов вывезли мужчин в другую область, где убили и похоронили. Позже "Громадське" сообщило, что братьев, в похищении и убийстве которых подозревают бойцов 155-й ОМБр, зовут Максим и Роман Мосейчуки. Их отец погиб на фронте в 2023 году. Максим прослужил 2,5 года в Национальной гвардии, но уволился через год после гибели отца.

Полиция уже задержала девять бойцов бригады, в числе которых — командир батальона, по подозрению в похищении людей. Сам Лучанов после того, как об этом стало известно, находится в СОЧ, его местонахождение неизвестно, сообщили в ОК "Север".

При этом суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в отношении восьми фигурантов дела, сообщил "Громадському" руководитель общественной организации "Общественный контроль Киевская область" Максим Закаблуковский, присутствовавший на заседании.

Во время заседания подозреваемые вели себя спокойно и обращались к суду с просьбой учесть, что они являются кормильцами своих семей. Командир батальона Алексей Долголенко, подозреваемый в убийстве, не назвал предполагаемого заказчика.

Напомним, по словам жителей села Калиновка, жена комбрига Дарья Лучанова неоднократно жаловалась на шум мотоциклов, который беспокоил ее маленького ребенка. Незадолго до исчезновения братьев в селе появились военные, которые искали владельцев двухколесного транспорта.

Позже комбригу и его подчиненным было предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством.