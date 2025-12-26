У Гуляйполі ЗС РФ захопили командний пункт з прапором й документами: які причини та наслідки (відео)

Підрозділ Збройних сил Російської Федерації показав кадри з контрольно-спостережного пункту на вулиці Соборній у Гуляйполі. Росіяни показали прапор 102 бригади тероборони Збройних сил України, комп'ютери, радіостанції, карта командира, незапаролені телефони. Чому противник проник на КСП та які можуть бути наслідки для Гуляйпільського та сусідніх напрямків?

Відео про появу російських військових у Гуляйполі з'явилось увечері 25 грудня. Аналітики проєкту DeepState уточнили у Telegram-каналі, що ідеться про КСП 75 батальйону 102 ОБр ТрО — батальйон підпорядкували 106 бригаді, але він і далі діяв під командуванням 102. Кадри росіян показали командний пункт, з якого відійшли українські бійці, залишивши всю техніку, дані на флешках і навіть печатки. Фокус зібрав інформацію про події, які стались на Гуляйпільському напрямку.

У дописі DeepState пояснюється, що проникнення росіян на КСП сталось після штурмових дій 18 грудня. На момент штурму у приміщенні перебувало "багато управлінців", серед них — командири рот, при чому один з них загинув після важкого поранення. Аналітики зауважили, що відео росіян показує, що вони перебувають вже в центрі Гуляйполя, і що є " хаос та проблеми в управлінні підрозділів ТрО".

"Тому Гуляйполе стає великою сірою зоною. Даною ситуацією вже займаються відповідні органи", — ідеться у дописі.

Бої в Гуляйполі — деталі

Російські військові заявили, що перебувають на КСП в Гуляйполі, розташованому за адресою вул. Соборна 52. На карті бойових дій бачимо, що точка розташована в центрі населеного пункту. Крім того, є "червоний клин", який тягнеться з південно-східних околиць з боку села Марфопіль.

Бої в Гуляйполі - у яку точку проникли ЗС РФ і де розташоване КСП 106 бригади Фото: DeepState

Військова кореспондентка Діана Буцко написала на Facebook, що поспілкувалась з двома командирами, які знають деталі подій в Гуляйполі. Один з них підтвердив, що на відео — пункт управління 1-го батальйону 106-ї бригади. Подібне могло статись внаслідок відсутності команди на відступ від вищого командування та відсутності зв'язку з командуванням. Через відступ відкрився фланг 2 батальйону 102-ї бригади і росіяни зайшли з Марфополя і також північного сходу. Другий співрозмовник уточнив, що росіяни намагаються перерізати трасу на Залізничне та проникли "в усі райони Гуляйполя". Буцко зауважила, що на цьому напрямку працюють штурмові підрозділи у тому рано говорити, що місто втрачене.

Про ситуацію також написав військовослужбовець та журналіст Кирило Сазонов. У дописі, який з'явився зранку 26 грудня, підтверджується дуже складна ситуація в Гуляйполі. З його слів, штурмові підрозділи на цьому напрямку "рятують", а не "виправляють" ситуацію. Сазонов також повідомив, що на відтинку воює 225 окремий штурмовий полк, яким командує Олег Ширяєв.

"Там повна жесть, моліться за них", — написав він.

Що каже командування про Гуляйполе

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин відреагував на звернення медіа "Українська правда" щодо боїв у Гуляйполі. З його слів, після інциденту на КСП відкрите провадження та з'ясовують усі обставини. Волошин пояснив, що після встановлення усіх деталей та відповідальних осіб, командування розповість, що сталося.

Зазначимо, 21 грудня Фокус писав про ситуацію під Гуляйполем. Як повідомили аналітики DeepState, підрозділи ЗС РФ просунулись біля населеного пункту і на половині міста з'явилась "сіра зона", у якій помітили окупантів та ведуть бої.

Нагадуємо, 4 грудня командир Штурмових військ Валентин Манько розповів про бої під Гуляйполем: які підрозділи відійшли та що сталось після того.