Армія РФ розширює "сіру зону" в Гуляйполі та просувається під Мирноградом (карта)

Збройні сили РФ минулої доби продовжували наступ у районі Гуляйполя і зайняли позиції на східних околицях міста. Також було зафіксовано незначне просування противника в Донецькій області.

За інформацією аналітиків ресурсу DeepState, російські війська наступали в Гуляйполі та поблизу Дронівки, Резніковки і Новоекономічного. Згідно з картографічними оновленнями ресурсу, на сході Гуляйполя противник захопив близько 10 квадратних кілометрів території, водночас усередині міста сформувалася велика "сіра зона".

Характер просування вказує на спробу тиску з двох напрямків — південно-східного та північно-східного, що може свідчити про намір обійти українські позиції та створити загрозу часткового оточення.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Гуляйпільському напрямку за добу було зафіксовано 17 спроб противника просунутися в районах Варварівки, Зеленого і Гуляйполя.

Відео дня

Карта бойових дій на Гуляйпільському напрямку. 20 грудня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Бої на Покровському напрямку

Незначно змінилася ситуація на Покровському напрямку. Запеклі бої тривають на підступах до Мирнограда, де російські війська чинять тиск з боку Новоекономічного. За словами українського військовослужбовця з позивним "Мучной", противник встановив контроль над населеним пунктом Світле на північно-західному фланзі Мирнограда.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 20 грудня 2025 року

За його твердженням, візуальні матеріали свідчать про присутність російських підрозділів, демонстрацію прапорів і початок інженерного облаштування позицій, що вказує на закріплення ворога на цій ділянці.

Крім того, фіксується активність російських сил і на західному фланзі Мирнограда. За наявною інформацією, противник проводить зачистку території, встановлює контроль і підтягує тилові підрозділи. Також повідомляється про евакуацію мирного населення в цьому секторі, що може свідчити про намір використати район як відносно безпечну зону для подальших дій.

"Водночас у самому місті ще залишаються наші бійці, по залишках активно працюють FPV-дрони. Ситуація виглядає так, що все поступово котиться до дуже сумного фіналу, хоч би як хтось намагався це заперечувати", — написав "Мучной".

Раніше аналітики DeepState повідомили, що місто Мирноград Покровського району Донецької області перейшло в "сіру зону", тобто не контролюється ні російською, ні українською стороною.