Армия РФ расширяет "серую зону" в Гуляйполе и продвигается под Мирноградом (карта)

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки продолжали наступление в районе Гуляйполя и заняли позиции на восточных окраинах города. Также было зафиксировано незначительное продвижение противника в Донецкой области.

По информации аналитиков ресурса DeepState российские войска наступали в Гуляйполе и вблизи Дроновки, Резниковки и Новоэкономичного. Согласно картографическим обновлениям ресурса, на востоке Гуляйполя противник захватил около 10 квадратных километров территории, при этом внутри города сформировалась обширная "серая зона".

Характер продвижения указывает на попытку давления с двух направлений — юго-восточного и северо-восточного, что может свидетельствовать о намерении обойти украинские позиции и создать угрозу частичного окружения.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Гуляйпольском направлении за сутки было зафиксировано 17 попыток противника продвинуться в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя.

Карта боевых действий на Гуляйпольском направлении. 20 декабря 2025 Фото: deepstatemap.live

Бои на Покровском направлении

Незначительно изменилась ситуация на Покровском направлении. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к Мирнограду, где российские войска оказывают давление со стороны Новоэкономичного. По словам украинского военнослужащего с позывным "Мучной", противник установил контроль над населенным пунктом Светлое на северо-западном фланге Мирнограда.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 20 декабря 2025

По его утверждению, визуальные материалы свидетельствуют о присутствии российских подразделений, демонстрации флагов и начале инженерного обустройства позиций, что указывает на закрепление врага на этом участке.

Кроме того, фиксируется активность российских сил и на западном фланге Мирнограда. По имеющейся информации, противник проводит зачистку территории, устанавливает контроль и подтягивает тыловые подразделения. Также сообщается об эвакуации мирного населения в этом секторе, что может свидетельствовать о намерении использовать район как относительно безопасную зону для дальнейших действий.

"В то же время в самом городе еще остаются наши бойцы, по остаткам активно работают FPV-дроны. Ситуация выглядит так, что все постепенно катится к очень печальному финалу, как бы кто-то ни пытался это отрицать", — написал "Мучной".

Ранее аналитики DeepState сообщили, что город Мирноград Покровского района Донецкой области перешел в "серую зону", то есть не контролируется ни российской, ни украинской стороной.