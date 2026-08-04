Після журналістського розслідування: Драпатий доручив перевірити 225-й ОШП, — ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доручив Військовій службі правопорядку провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку після виходу журналістського розслідування про можливі злочинні накази та випадки насильства. Перевірка стосуватиметься, зокрема, ймовірних наказів роззброювати військових і стріляти по них у разі відступу.

Про це повідомила авторка розслідування Анна Калюжна, опублікувавши відповідь Головного управління комунікацій ЗСУ на свій запит.

У листі зазначено, що після виходу матеріалу Головнокомандувач ЗСУ доручив провести службову перевірку, а щодо порушених журналісткою питань "здійснюється детальний аналіз усіх фактів і документів".

У Головному управлінні комунікацій ЗСУ також повідомили, що перевірятимуть можливі випадки насильства над військовими у полку.

Відповідь на запит журналістки Фото: Facebook Ан Жюлак (Анна Калюжна)

"У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно з чинним законодавством", — йдеться у відповіді відомства.

За словами Калюжної, наразі це єдина офіційна реакція держави на її розслідування про побиття, катування та загороджувальні загони у 225-му ОШП. Водночас їй невідомо, щоб профільні правоохоронні органи відкривали кримінальне провадження за фактами, про які у матеріалі розповідали свідки та потерпілі.

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Катування у 225-му ОШП — що відомо з розслідування

30 липня журналістка Анна Калюжна опублікувала розслідування про 225-й окремий штурмовий полк. Підрозділ створили за ініціативою тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Спочатку він формувався на базі роти окремого батальйону 127-ї харківської бригади територіальної оборони. У 2023 році командиром полку став Олег Ширяєв. Підрозділ воював під Бахмутом, Макіївкою, Авдіївкою, Часовим Яром, брав участь у Курській операції та боях на Бєлгородському напрямку. Нині він виконує завдання поблизу Гуляйполя в Запорізькій області.

За словами військових, які спілкувалися з журналісткою, у полку існували так звані "ями" — закриті приміщення, де утримували й били військовослужбовців за нібито провини. Також вони розповідали про "дерево правди" — покарання, під час якого людей прив'язували до дерева та били, завдаючи тяжких травм. У матеріалі також ідеться про вимагання грошей, вилучення мобільних телефонів і те, що під час перевірок контррозвідки СБУ військових із "ям" вивозили. За твердженням Калюжної, після розголосу навколо 425-го ОШП у підрозділі почали приховувати сліди таких дій.

Окремо журналістка заявила про можливе існування "загороджувальних загонів" і оприлюднила аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос Олега Ширяєва, наказує відкривати вогонь по українських військових, які самовільно залишають позиції.

Сам Ширяєв підтвердив, що на записі звучить його голос, однак пояснив, що це був запис із чату командирів на Курському напрямку. За його словами, мова йшла про координацію між підрозділами та розпізнавання своїх військових, оскільки російські військові нібито можуть використовувати українську форму.

Командир також заперечив існування "ям", але визнав факт прив'язування військових до дерев і побиття. Він заявив, що через цей випадок уже провели внутрішнє розслідування, а причетних військовослужбовців відсторонили та передали Військовій службі правопорядку для подальшої перевірки.

За день до виходу розслідування 225-й окремий штурмовий полк оприлюднив заяву, у якій відкинув звинувачення у створенні "загороджувальних загонів" під Гуляйполем. У підрозділі наголосили, що військові діяли відповідно до бойового статуту під час хаотичного відходу бійців 102-ї бригади ТрО, а інформацію про стрілянину по своїх і "загороджувальні загони" назвали недостовірною.