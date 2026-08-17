Драпатый опроверг "заявления супруги" о "давлении из-за инициативности", заполонившие сеть

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый заявил, что в сети распространяются фейковые заявления его семьи с целью посеять недоверие между украинцами. По словам Драпатого, происходит информационная атака, и он благодарит Министерство цифровой трансформации, которое блокирует деятельность ботосетей. Между тем в соцсетях уже несколько недель распространяются "заявления жены Драпатого", которые, как выяснилось, являются полными фейками.

Заявление Драпатого о фейках, распространяемых сетями ботов, появилось днём 17 августа на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook. В посте подчеркивается, что не следует верить фейковым сообщениям, а вместо этого нужно соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенные заявления. Драпатый подчеркнул, что члены его семьи не делают никаких публичных заявлений и не комментируют события. Кроме того, нет лиц, уполномоченных что-либо комментировать от имени семьи главнокомандующего, говорится в посте.

Драпатый отметил, что фейки начали распространяться с первых дней его назначения, и напомнил, что украинцам не следует поддаваться кампаниям, которые отдаляют армию и общество.

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"Цель таких кампаний — посеять недоверие внутри государства и между армией и обществом. Любые высказывания или позиции, которые приписывают [членам моей семьи], не соответствуют действительности. Прошу соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенную информацию", — подчеркнул Драпатый.

Михаил Драпатый — опровержение фейковых "заявлений супруги" Фото: Скриншот

Михаил Драпатый — подробности фейковых заявлений

В сети действительно можно найти серию сообщений, якобы опубликованных "женой Драпатого". Одно из первых сообщений появилось, например, 5 августа в Facebook-группе "Украина Онлайн". В посте говорится о том, что Драпатый начал "испытывать безумное давление" со стороны коллег бывшего главнокомандующего Александра Сырского. Причина давления — попытка очистить коррупционные центры комплектования. Пост собрал около 600 лайков, 400 комментариев и более 50 репостов. Еще одно аналогичное сообщение почти с таким же содержанием — в группах "Невероятная Украина" (86 лайков, 100 репостов) и "Народная власть Украины" (210 лайков и 87 репостов). В постах от имени "жены Драпатого" пишут о сопротивлении из-за решений относительно штурмового полка "Скала" и из-за кардинальных изменений в армейском аппарате.

Михаил Драпатый — ложные заявления "супруги" о давлении в связи с реформами в армии Михаил Драпатый — ложные заявления "супруги" о давлении из-за "Скалы" Михаил Драпатый — ложные заявления "супруги" о давлении со стороны ТЦК

16 августа на странице "Центра по противодействию дезинформации СНБО" сообщили, что посты от имени "жены Драпатого" — это фейк. Отмечается, что нет официальных подтверждений об источнике этих публикаций, и украинцев призвали не верить фейковым новостям в сети.

Отметим, что 22 июля президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. Предшественник Драпатого, Александр Сырский, ушел с должности после увольнения главы Минобороны Михаила Федорова, который говорил о давлении со стороны Генштаба ВСУ.

Фокус писал о семье нового главнокомандующего, в частности, о его супруге Юлии Драпате. СМИ узнали, что Юлия — бандуристка, которая выступала в ансамбле "Александрия". Кроме того, женщина была преподавательницей в Белоцерковской школе искусств № 5.

Напоминаем, что 25 июля российские СМИ распространили информацию о возможных родственниках Драпатого, проживающих на территории РФ.