Российские пропагандисты заявили о родственниках Драпатого в РФ: что известно

Российские СМИ утверждают, что семья нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого якобы имеет "обширные связи" с РФ. В частности, его сводный брат живет в Сочи.

Родственники Михаила Драпатого якобы еще продолжают проживать в России. Об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что отец главнокомандующего ВСУ Василий Драпатый ранее якобы длительное время жил в Сургуте. Сейчас, сообщил представитель российских силовиков, мужчина придерживается националистических взглядов, а в соцсетях подписан на группы сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, источник указал, что сводный брат главкома по имени Максим ранее также проживал в Ханты-Мансийском округе, но сейчас перебрался в Сочи Краснодарского края.

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Сам Михаил Драпатый никак не комментировал сообщения российских СМИ. При этом 24 июля главком сообщил, что его страница в соцсети Facebook в дальнейшем будет приватной.

Что известно о семье Драпатого

Стоит отметить, что о семье Михаила Драпатого известно немного. Сам генерал-майор родился 21 ноября 1982 года в Каменец-Подольском Хмельницкой области. После окончания средней школы поступил в Харьковский институт танковых войск, где в 2004 году завершил обучение и начал военную службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Женат на Юлии Драпатой, вместе с которой воспитывает сына Ивана и дочь Анну.

Напомним, ранее Фокус писал, что известно о супруге Михаила Драпатого Юлии, которая занимается творческой деятельностью.

Ранее Фокус также рассказывал, кто такой Михаил Драпатый. Он участвовал в боях за Мариуполь в 2014 году и командовал подразделениями во время обороны города.