Російські пропагандисти заявили про родичів Драпатого в РФ: що відомо

Російські ЗМІ стверджують, що родина нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого нібито має "широкі зв’язки" з РФ. Зокрема, його зведений брат мешкає в Сочі.

Родичі Михайла Драпатого, як стверджується, досі проживають у Росії. Про це російському пропагандистському агентству ТАСС повідомило джерело у силових структурах.

Співрозмовник агентства розповів, що батько головнокомандувача ЗСУ Василь Драпатий раніше нібито тривалий час мешкав у Сургуті. Зараз, як повідомив представник російських силовиків, чоловік дотримується націоналістичних поглядів, а в соцмережах підписаний на групи прихильників екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі та п’ятого президента України Петра Порошенка.

Крім того, джерело зазначило, що зведений брат головнокомандувача на ім’я Максим раніше також проживав у Ханти-Мансійському окрузі, але зараз переїхав до Сочі в Краснодарському краї.

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Сам Михайло Драпатий не коментував повідомлення російських ЗМІ. При цьому 24 липня головнокомандувач повідомив, що його сторінка у соціальній мережі Facebook відтепер буде приватною.

Що відомо про родину Драпатого

Варто зазначити, що про сім’ю Михайла Драпатого відомо небагато. Сам генерал-майор народився 21 листопада 1982 року в Кам’янець-Подільському Хмельницької області. Після закінчення середньої школи вступив до Харківського інституту танкових військ, де у 2004 році завершив навчання та розпочав військову службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

Одружений з Юлією Драпатою, разом з якою виховує сина Івана та доньку Анну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відомо про дружину Михайла Драпатого Юлію, яка займається творчою діяльністю.

Раніше Фокус також розповідав, хто такий Михайло Драпатий. Він брав участь у боях за Маріуполь у 2014 році та командував підрозділами під час оборони міста.