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Воєнний фокус Російсько-українська війна Призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Драпатий спростував "заяви дружини" про "тиск за ініціативність", які заполонили мережу

фото головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого
Михайло Драпатий відреагував на появу "заяв дружини" 17 серпня (ілюстративне фото) | Фото: Офіс президента

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що у мережі поширюють фейкові заяви його родини, щоб посіяти недовіру між українцями. Зі слів Драпатого, відбувається інформаційна атака, і він дякує Міністерству цифрової трансформації, яке блокує діяльність ботомереж. Тим часом у соцмережах вже кілька тижнів поширюють "заяви дружини Драпатого", які, як з'ясувалось, є цілковитими фейками.

Заява Драпатого щодо фейків, які поширюються мережами ботів, з'явилась вдень 17 серпня на сторінці Facebook головнокомандувача ЗСУ. У дописі наголошується, що не слід вірити фейковим повідомленням, і натомість потрібно дотримуватись інформаційної гігієни й не поширювати неперевірені заяви. Драпатий наголосив, що члени його родини не роблять будь-який публічних заяв та не коментують події. Крім того, немає осіб, які уповноважені щось коментувати від імені родини головнокомандувача, ідеться у дописі.

Драпатий зауважив, що фейки почали поширюватись з перших днів призначення, та нагадав, що українцям слід не піддаватись кампаніям, які віддаляють військо та суспільство.

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"Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством. Будь-які висловлювання чи позиції, які приписують [членам моєї сім'ї], не відповідають дійсності. Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене", — наголосив Драпатий.

скрин спростування Драпатого щодо фейкових заяв дружини
Михайло Драпатий — спростування фейкових "заяв дружини"
Фото: Скриншот

Михайло Драпатий — деталі фейкових заяв

У мережі справді можна відшукати серію повідомлень, опублікований начебто від "дружини Драпатого". Одне з перших повідомлень з'явилось, наприклад, 5 серпня у Facebook-пабліку "Україна Онлайн". У дописі ідеться про те, що Драпатий почав "зазнавати шаленого тиску" від колег колишнього головнокомандувача Олександра Сирського. Причина тиску — спроба очистити корупційні терцентри комплектування. Допис зібрав близько 600 вподобайок, 400 коментарів та понад 50 репостів. Ще одне аналогічне повідомлення майже з тотожним змістом — у групах "Неймовірна Україна" (86 вподобайок, 100 репостів) та "Народна влада України" (210 вподобайок та 87 репостів). У дописах від "дружини Драпатого" пишуть про спротив через рішення щодо штурмового полку "Скеля" та щодо кардинальних змін в армійському апараті.

скрин фейкових заяв начебто дружини Драпатого про тиск через реформи в армії
Михайло Драпатий — фейкові заяви "дружини" про тиск через реформи в армії
скрин фейкових заяв начебто дружини Драпатого про тиск через Скелю
Михайло Драпатий — фейкові заяви "дружини" про тиск через "Скелю"
скрин фейкових заяв начебто дружини Драпатого про тиск через ТЦК
Михайло Драпатий — фейкові заяви "дружини" про тиск через ТЦК
скрин фейкових заяв начебто дружини Драпатого про тиск через реформи в армії
скрин фейкових заяв начебто дружини Драпатого про тиск через Скелю
скрин фейкових заяв начебто дружини Драпатого про тиск через ТЦК

16 серпня на сторінці Центр протидії дезінформації РНБО написали, що дописи від імені "дружини Драпатого" — це фейк. Наголошується, що немає офіційних підтверджень про джерело цих публікацій і закликали українців не вірити вкидам у мережі.

Зазначимо, 22 липня президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Попередник Драпатого, Олександр Сирський, пішов з посади після звільнення глави Міноборони Михайла Федорова, який говорив про тиск з боку Генштабу ЗСУ.

Фокус писав про родину нового головкома, зокрема, про дружину Юлію Драпату. Медіа дізнались, що Юлія є бандуристкою, яка виступала в ансамблі "Олександрія". Крім того, жінка була викладачкою у Білоцерківській школі мистецтв №5.

Нагадуємо, 25 липня росЗМІ поширили інформацію про можливих родичів Драпатого, які проживають на території РФ.