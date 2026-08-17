Драпатий спростував "заяви дружини" про "тиск за ініціативність", які заполонили мережу

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що у мережі поширюють фейкові заяви його родини, щоб посіяти недовіру між українцями. Зі слів Драпатого, відбувається інформаційна атака, і він дякує Міністерству цифрової трансформації, яке блокує діяльність ботомереж. Тим часом у соцмережах вже кілька тижнів поширюють "заяви дружини Драпатого", які, як з'ясувалось, є цілковитими фейками.

Заява Драпатого щодо фейків, які поширюються мережами ботів, з'явилась вдень 17 серпня на сторінці Facebook головнокомандувача ЗСУ. У дописі наголошується, що не слід вірити фейковим повідомленням, і натомість потрібно дотримуватись інформаційної гігієни й не поширювати неперевірені заяви. Драпатий наголосив, що члени його родини не роблять будь-який публічних заяв та не коментують події. Крім того, немає осіб, які уповноважені щось коментувати від імені родини головнокомандувача, ідеться у дописі.

Драпатий зауважив, що фейки почали поширюватись з перших днів призначення, та нагадав, що українцям слід не піддаватись кампаніям, які віддаляють військо та суспільство.

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"Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством. Будь-які висловлювання чи позиції, які приписують [членам моєї сім'ї], не відповідають дійсності. Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене", — наголосив Драпатий.

Михайло Драпатий — спростування фейкових "заяв дружини" Фото: Скриншот

Михайло Драпатий — деталі фейкових заяв

У мережі справді можна відшукати серію повідомлень, опублікований начебто від "дружини Драпатого". Одне з перших повідомлень з'явилось, наприклад, 5 серпня у Facebook-пабліку "Україна Онлайн". У дописі ідеться про те, що Драпатий почав "зазнавати шаленого тиску" від колег колишнього головнокомандувача Олександра Сирського. Причина тиску — спроба очистити корупційні терцентри комплектування. Допис зібрав близько 600 вподобайок, 400 коментарів та понад 50 репостів. Ще одне аналогічне повідомлення майже з тотожним змістом — у групах "Неймовірна Україна" (86 вподобайок, 100 репостів) та "Народна влада України" (210 вподобайок та 87 репостів). У дописах від "дружини Драпатого" пишуть про спротив через рішення щодо штурмового полку "Скеля" та щодо кардинальних змін в армійському апараті.

Михайло Драпатий — фейкові заяви "дружини" про тиск через реформи в армії Михайло Драпатий — фейкові заяви "дружини" про тиск через "Скелю" Михайло Драпатий — фейкові заяви "дружини" про тиск через ТЦК

16 серпня на сторінці Центр протидії дезінформації РНБО написали, що дописи від імені "дружини Драпатого" — це фейк. Наголошується, що немає офіційних підтверджень про джерело цих публікацій і закликали українців не вірити вкидам у мережі.

Зазначимо, 22 липня президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Попередник Драпатого, Олександр Сирський, пішов з посади після звільнення глави Міноборони Михайла Федорова, який говорив про тиск з боку Генштабу ЗСУ.

Фокус писав про родину нового головкома, зокрема, про дружину Юлію Драпату. Медіа дізнались, що Юлія є бандуристкою, яка виступала в ансамблі "Олександрія". Крім того, жінка була викладачкою у Білоцерківській школі мистецтв №5.

Нагадуємо, 25 липня росЗМІ поширили інформацію про можливих родичів Драпатого, які проживають на території РФ.