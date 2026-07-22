Драпатий замість Сирського: як Буданов, Гнатов, Кличко та інші відреагували на зміни у Генштабі

Глава офісу президент Кирило Буданов відреагував на нового головнокомандувача ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого, який замінив на посаді Олександра Сирського. Зі слів Буданова, він знає Драпатого як воєначальника, який береже людей та має реальне відчуття бою. Крім того, згадав про ексголовкома Олександра Сирського, разом з яким втілив не одну спецоперацію. Як Буданов, ексначальника штабу Андрій Гнатов та інші відомі українці відреагували на зміни у Генштабі?

Допис Буданова про заміну Сирського Драпатим з'явилась зранку 22 липня, через пів доби після оприлюднення рішення президента Володимира Зеленського про рокірування у Генштабі. Фокус зібрав оцінки низки українців, політиків та військових, на зміни у військовому командуванні.

Драпатий замість Сирського — реакція відомих українців

Буданов подякував Сирському, який займався обороною Києва у перші дні вторгнення РФ, провів Харківські контрнаступальну операцію, втримував фронт у найважчі місяці та роки.

"Пане генерале Олександре Сирський, щира вдячність за роки найважчої роботи, за витримку та відданість Україні. Ми працювали поруч у цих операціях – разом із ГУР, яке я очолював, і я бачив цю роботу", — ідеться у дописі глави ОП.

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Крім того, Буданов кілька слів сказав про Драпатого — про його навички як командира та про ставлення бійців ЗСУ, які йому довіряють. Посадовець заявив, що новий головнокомандувач має його повну "підтримку та допомогу".

Драпатий замість Сирського — реакція Буданова Фото: Скриншот

Андрій Гнатов, який до нових призначень був начальником штабу ЗСУ, в ефірі "24 каналу" сказав кілька слів про конфлікт Сирського та ексміністра оборони Михайла Федорова. Серед іншого, ішлося про пропозиції, які Генштаб отримав від Міноборони. З'ясувалось, що з більшістю пропозицій командування погодилось, але були два пункти, які відкинули: обидва стосувались процесу мобілізації. Перша пропозиція — це ідея підпорядкувати Генштабу територіальні центри комплектування, які сьогодні підкоряються командуванню Сухопутними військами. Друга — проводити заходи оповіщення без участі військовослужбовців ТЦК, щоб цією справою займались виключно поліцейські.

Драпатий заміст Федорова — коментар Гнатова щодо ситуації у Генштабі див. з 32:46

Міський голова Києва Віталій Кличко увечері 21 липня опублікував допис у відповідь на відставку Сирського та призначення Драпатого. Мер також згадав про оборону столиці, коли була критична ситуація і коли місто було майже оточене. Також він зауважив, що не може коментувати військові рішення, але відзначив, що генерал виконував свої обов'язки й при цьому "не світився" у телекамерах та інтерв'ю.

Драпатий замість Сирського — реакція Кличка Фото: Скриншот

Ексголовнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний написав кілька слів Сирському, який замінив його на посаді головкома взимку 2024 року. Залужний опублікував фотографію, на якій він разом з Олександром Сирським. При цьому у тексті ідеться про моральні принципи, честь і також про людей, які "з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест". Після цього ексвійськовий звернувся до Драпатого, сказавши, що новому головкому буде "дуже важко", але "точно вже ніколи не буде соромно".

Драпатий замість Сирського — реакція Залужного Фото: Скриншот

Ексміністр оборони Михайло Федоров привітав Драпатого з новим призначенням і назвав це "новим повітрям та новою надією". Серед іншого, у дописі є згадка про те, що потрібно б робити головнокомандувачу ЗСУ: створити "візію завершення війни", сформувати нову команду для рішучих дій на фронті, продовжити роботизацію, завдавати асиметричних ударів по РФ та виснажувати російську економіку.

Драпатий замість Сирського — реакція Федорова Фото: Скриншот

Зазначимо, увечері 21 липня 2026 року президент Зеленський оголосив, що головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий, а можливим начальником штабу — заступник начальника Генерального штабу Володимир Горбатюк.

Нагадуємо, Фокус розповів основні віхи біографії Михайла Драпатого, який брав участь у боях в Маріуполі у 2014 році.