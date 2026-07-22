Драпатый вместо Сырского: как Буданов, Гнатов, Кличко и другие отреагировали на изменения в Генштабе

Глава президентского офиса Кирилл Буданов прокомментировал назначение нового главнокомандующего ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого, сменившего на этом посту Александра Сырского. По словам Буданова, он знает Драпатого как военачальника, который заботится о людях и обладает реальным чувством боя. Кроме того, он вспомнил об экс-главнокомандующем Александре Сырском, вместе с которым провел не одну спецоперацию. Как Буданов, экс-начальник штаба Андрей Гнатов и другие известные украинцы отреагировали на изменения в Генштабе?

Сообщение Буданова о замене Сырского на Драпатого появилось утром 22 июля, спустя полсуток после обнародования решения президента Владимира Зеленского о кадровых перестановках в Генштабе. Фокус собрал оценки ряда украинцев, политиков и военных относительно изменений в военном командовании.

Драпатый вместо Сырского — реакция известных украинцев

Буданов поблагодарил Сырского, который занимался обороной Киева в первые дни вторжения РФ, провел Харьковскую контрнаступательную операцию, удерживал фронт в самые тяжелые месяцы и годы.

"Господин генерал Александр Сырский, искренне благодарю Вас за годы тяжелейшей работы, за стойкость и преданность Украине. Мы работали бок о бок в ходе этих операций — вместе с ГУР, которое я возглавлял, и я видел эту работу", — говорится в сообщении главы ОП.

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Кроме того, Буданов сказал несколько слов о Драпатом — о его навыках как командира и об отношении к нему бойцов ВСУ, которые ему доверяют. Чиновник заявил, что новый главнокомандующий может рассчитывать на его полную "поддержку и помощь".

Драпатый вместо Сырского — реакция Буданова Фото: Скриншот

Андрей Гнатов, который до новых назначений занимал должность начальника штаба ВСУ, в эфире "24 канала" сказал несколько слов о конфликте между Сырским и экс-министром обороны Михаилом Федоровым. Среди прочего речь шла о предложениях, которые Генштаб получил от Минобороны. Выяснилось, что с большинством предложений командование согласилось, но были два пункта, которые отклонили: оба касались процесса мобилизации. Первое предложение — это идея подчинить Генштабу территориальные центры комплектования, которые сегодня подчиняются командованию Сухопутными войсками. Второе — проводить мероприятия по оповещению без участия военнослужащих ТЦК, чтобы этим делом занимались исключительно полицейские.

Драпатый вместо Федорова — комментарий Гнатова о ситуации в Генштабе см. с 32:46

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 21 июля опубликовал пост в ответ на отставку Сырского и назначение Драпатого. Мэр также упомянул об обороне столицы, когда сложилась критическая ситуация и город был практически окружен. Кроме того, он отметил, что не может комментировать военные решения, но подчеркнул, что генерал выполнял свои обязанности и при этом "не выставлял себя напоказ" перед телекамерами и в интервью.

Драпатый вместо Сырского — реакция Кличко Фото: Скриншот

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный написал несколько слов Сырскому, сменившему его на посту главнокомандующего зимой 2024 года. Залужный опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Александром Сырским. При этом в тексте речь идет о моральных принципах, чести, а также о людях, которые "с честью вместе с тобой пронесут свой тяжёлый крест". После этого экс-военный обратился к Драпатому, сказав, что новому главнокомандующему будет "очень тяжело", но "точно уже никогда не будет стыдно".

Драпатый вместо Сырского — реакция Залужного Фото: Скриншот

Бывший министр обороны Михаил Федоров поздравил Драпатого с новым назначением и назвал это "свежим воздухом и новой надеждой". Среди прочего, в посте упоминается, что следует сделать главнокомандующему ВСУ: создать "видение завершения войны", сформировать новую команду для решительных действий на фронте, продолжить роботизацию, наносить асимметричные удары по РФ и истощать российскую экономику.

Драпатый вместо Сырского — реакция Федорова Фото: Скриншот

Отметим, что вечером 21 июля 2026 года президент Зеленский объявил, что главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, а возможным начальником штаба — заместитель начальника Генерального штаба Владимир Горбатюк.

Напоминаем, что Фокус рассказал об основных вехах биографии Михаила Драпатого, который участвовал в боях в Мариуполе в 2014 году.