Самые маленькие люди в истории, которые весили около 9 кг (фото)

С момента основания Книги рекордов Гиннеса в 1950-х годах было зафиксировано тысячи самых разных достижений, которые делают нашу планету удивительной. Среди выдающихся личностей есть рекордсмены, которые в своё время носили титул самого лёгкого человека в мире.

Это совершенно особенная группа людей, родом из самых отдаленных уголков земного шара. Об этом говорится на официальной странице Книги рекордов Гиннеса.

Лусия Сарате

Самой известной среди самых лёгких людей в мире была Лусия Сарате (1863–1889 годы), которая при жизни прославилась, выступая в цирковых шоу — индустрии, которая, несмотря на свою прибыльность, часто эксплуатировала людей с необычной внешностью.

Рост Лусии составлял всего 67 сантиметров. Она родилась в Сан-Карлос-Чачалакас (Мексика), а позже её состоятельная семья переехала в Земпоалу, расположенную в современном штате Веракрус.

При рождении Лусия весила всего 1,1 кг, и врачи были поражены тем, что она не только выжила, но и стала относительно здоровым взрослым человеком.

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Лусия Сарате Фото: Открытые источники

Отмечается, что девушка была первым человеком, у которого диагностировали остеодиспластический примордиальный карликовость II типа по Маевскому. Кстати, этим заболеванием страдал также её младший брат Мануэль. Впрочем, этот диагноз был установлен уже после смерти Лусии, в 1980-х годах.

Когда Лусии исполнилось 17 лет, она весила всего 2,13 кг. К тому времени она уже гастролировала по США, привлекая внимание публики. Девушка начала выступать ещё в 12 лет, а впоследствии ездила за границу, собирая огромные толпы зрителей.

Впоследствии Лусия привлекла внимание Барнума — из цирка "Ринглинг Бразерс, Барнум и Бейли". Вскоре он пригласил её участвовать в своих выступлениях.

Интересно, что во время выступлений Лусия заработала немало денег. Она продолжала гастролировать, даже когда ей было за 20, и отправляла деньги своей семье в Мексику. В то время она весила 5,9 кг.

Как выглядела Лусия Сарате Фото: Открытые источники

К сожалению, когда Лусии исполнилось 26 лет, произошла трагедия. Когда она ехала в поезде, Сан-Франциско накрыла сильная метель. Поезд застрял в отдалённой местности, куда не могли добраться ни снегоуборочная техника, ни медицинские службы.

В результате Лусия, как и многие другие пассажиры, заболела. Вероятно, из-за гастрита или переохлаждения. Примерно через две недели девушка скончалась.

Её похоронили в Мексике, рядом с младшим братом Мануэлем. Теперь в её родном доме открыт музей для тех, кто интересуется историей жизни и наследием Лусии.

Другие маленькие люди в мире

Помимо Лусии, известно, что в августе 1825 года обхват бицепса Клода-Амбруаза Сьора, уроженца Франции, составлял всего 10 см. Расстояние между спиной и грудной клеткой составляло менее 7,6 см.

Согласно одним данным, рост Сёра составлял 171 см, а вес — 35 кг, а согласно другим — рост составлял 163 см, а вес — всего 16 кг.

Как изображали Клода-Амбруаза Сьора Фото: Открытые источники

Спустя несколько десятилетий Эдвард К. Хагнер из США — известный также как Эдди Мешер или "парень-скелет" — весил всего 22 кг при росте 1,7 м.

Эдвард К. Хагнер Фото: Открытые источники

Кроме того, известно, что американская участница развлекательных шоу Роза Ли Племонс в возрасте 18 лет весила 12 кг.

Роза Ли Племонс Фото: Открытые источники

В июле 1977 года в городе Мексборо (Великобритания) сообщили о смерти 83-летней женщины, вес которой составлял всего 15 кг (её рост не указывался).

Стоит отметить, что самые худые взрослые люди нормального роста — это зачастую люди, у которых диагностирована болезнь Симмондса. Так, у женщин фиксировалась потеря до 65 % от исходной массы тела. Самый низкий показатель — 20 кг — наблюдался у Эммы Шаллер, рост которой составлял 1,57 м.

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