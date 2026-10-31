Найменші люди в історії, які важили близько 9 кг (фото)

З моменту заснування Книги рекордів Гіннеса у 1950-х роках зафіксовано тисячі різноманітних досягнень, які роблять нашу планету дивовижною. Серед видатних особистостей є рекордсмени, які свого часу носили титул найлегшої людини у світі.

Це дуже особлива група людей, що походять із найвіддаленіших куточків земної кулі. Про це йдеться на офіційній сторінці Книги рекордів Гіннеса.

Лусія Сарате

Найвідомішою серед найлегших людей у світі була Лусія Сарате (1863–1889 роки), яка за життя здобула славу, виступаючи в циркових шоу — індустрії, що, попри свою прибутковість, часто експлуатувала людей із незвичайною зовнішністю.

Зріст Лусії становив лише 67 сантиметрів. Вона народилася в Сан-Карлос-Чачалакас (Мексика), а згодом її заможна родина переїхала до Земпоали, що в сучасному штаті Веракрус.

При народженні Лусія важила лише 1,1 кг, і лікарі були вражені тим, що вона не лише вижила, а й стала відносно здоровою дорослою людиною.

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Лусія Сарате Фото: Відкриті джерела

Зазначається, що дівчина була першою людиною, у якої діагностували остеодиспластичну примордіальну карликовість II типу за Маєвським. До речі, це захворювання, на яке також страждав її молодший брат Мануель. Утім, цей діагноз було встановлено вже після смерті Лусії, у 1980-х роках.

Коли Лусії виповнилося 17 років – вона важила лише 2,13 кг. На той час вона вже гастролювала по США, привернувши увагу публіки. Дівчина почала виступати ще у 12-річному віці, а згодом їздила за кордон, збираючи величезні натовпи глядачів.

Згодом Лусія привернула увагу Барнума — із цирку "Рінглінг Бразерс, Барнум і Бейлі". Незабаром він залучив її до своїх виступів.

Цікаво, що під час виступів Лусія заробила чимало коштів. Вона продовжувала гастролювати, навіть коли їй була за 20 років, і надсилала гроші своїй родині в Мексику. У той час вона важила 5,9 кг.

Як виглядала Лусія Сарате Фото: Відкриті джерела

На жаль, коли Лусії виповнилося 26 років, сталася трагедія. Коли вона перебувала в потязі, Сан-Франциско накрила потужна хуртовина. Поїзд застряг у віддаленій місцевості, куди не могли дістатися ні снігоприбиральна техніка, ні медичні служби.

У результаті Лусія, як і багато інших пасажирів, захворіла. Ймовірно, через гастрит або переохолодження. Приблизно через два тижні дівчина померла.

Її поховали в Мексиці, поруч із молодшим братом Мануелем. Тепер у її рідному домі відкрито музей для тих, хто цікавиться історією життя та спадщиною Лусії.

Інші маленькі люди у світі

Окрім Лусії, відомо, що у серпні 1825 року обхват біцепса Клода-Амбруаза Сьора, який родом із Франції, становив лише 10 см. Відстань між спиною та грудною кліткою була менш ніж 7,6 см.

Згідно з одними даними, зріст Сьора становив 171 см, а вага — 35 кг, а за іншими — зріст був 163 см, а вага — лише 16 кг.

Як зображували Клода-Амбруаза Сьора Фото: Відкриті джерела

Через кілька десятиліть Едвард К. Хагнер із США — відомий також як Едді Мешер або "хлопець-скелет" — важив лише 22 кг при зрості 1,7 м.

Едвард К. Хагнер Фото: Відкриті джерела

Крім цього, зафіксовано, що американська учасниця видовищних шоу Роза Лі Племонс у віці 18 років важила 12 кг.

Роза Лі Племонс Фото: Відкриті джерела

У липні 1977 року в місті Мексборо (Велика Британія) повідомили про смерть 83-річної жінки, чия вага становила лише 15 кг (її зріст не вказувався).

Варто зазначити, що найлегші дорослі люди нормального зросту — це часто особи, у яких діагностовано хворобу Сіммондса. Так, у жінок фіксували втрату до 65% від початкової маси тіла. Найнижчий показник — 20 кг — спостерігався в Емми Шаллер, зріст якої становив 1,57 м.

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