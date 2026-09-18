Побили всі рекорди: знайдено найбільшого і найменшого в світі коня (фото)

Книга рекордів Гіннеса поповнилася новим "велетнем". Титул найвищого коня у світі серед живих тварин здобув Гюго з англійського графства Нортгемптоншир. Його зріст вразив навіть досвідчених експертів і став справжньою сенсацією в кінному світі.

Від копит до холки у чотирирічного коня Гюго зафіксували 199 сантиметрів. Вагу велетня оцінили приблизно у 890 кілограмів — стільки ж важать два роялі разом узяті, пише Книга рекордів Гіннеса.

З 18-місячного віку Гюго живе на фермі у Таустері разом зі своїми власниками Бреттом і Лізою Мастерс. Хоча габарити коня вражають, характер у нього — цілком протилежний.

"Він справжній великий добряк, схожий на перерослу собаку", — розповідає Ліза Мастерс.

Серед слабкостей велетня — банани, які він просто обожнює. Також Гюго встиг стати місцевою зіркою: він регулярно з'являється на сільськогосподарських виставках і фестивалях, де збирає натовпи захоплених глядачів.

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Гюго живе на фермі у Таустері Фото: Guinnessworldrecords

Коли Ліза сідає в сідло, її голова опиняється на висоті приблизно трьох метрів над землею — доводиться буквально дивитися на світ згори вниз. Втім, щоб потрапити туди, доводиться добряче постаратися: через невисокий зріст господині на фермі використовують спеціальний будівельний табурет, який у Британії жартома називають "hop-up". Він потрібен не лише для того, щоб сісти в сідло, а й щоб заплести коню гриву перед виступом.

Попри вражаючі параметри, титул Гюго стосується виключно живих коней. Абсолютним рекордсменом усіх часів досі вважається бельгійський важковоз Біг Джейк зі США — у 2010 році його зріст сягав 210,19 см.

Показово, що майже одночасно з тріумфом Гюго фахівці Гіннеса зафіксували й протилежний рекорд — найнижчого коня у світі. Ним став німецький поні Пумукель, зріст якого становить лише 52,6 см — рівно чверть від показника британського велетня.

Найменший в світі кінь Фото: Guinnessworldrecords

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