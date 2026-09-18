Побили все рекорды: найдены самая большая и самая маленькая лошадь в мире (фото)

Книга рекордов Гиннеса пополнилась новым "великаном". Титул самой высокой лошади в мире среди живых животных завоевал Хьюго из английского графства Нортгемптоншир. Его рост поразил даже опытных экспертов и стал настоящей сенсацией в конном мире.

От копыт до холки у четырёхлетней лошади Гюго зафиксировали 199 сантиметров. Вес гиганта оценили примерно в 890 килограммов — столько же весят два рояля вместе взятые, пишет Книга рекордов Гиннеса.

С 18-месячного возраста Хьюго живёт на ферме в Таустере вместе со своими хозяевами Бреттом и Лизой Мастерс. Хотя размеры лошади впечатляют, характер у него — совершенно противоположный.

"Он настоящий большой добродушный парень, похожий на переросшую собаку", — рассказывает Лиза Мастерс.

Среди слабостей великана — бананы, которые он просто обожает. Кроме того, Хьюго успел стать местной звездой: он регулярно появляется на сельскохозяйственных выставках и фестивалях, где собирает толпы восторженных зрителей.

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Гюго жив на ферме в Таустере Фото: Guinnessworldrecords

Когда Лиза садится в седло, её голова оказывается на высоте примерно трёх метров над землёй — приходится буквально смотреть на мир сверху вниз. Впрочем, чтобы туда забраться, приходится изрядно постараться: из-за невысокого роста хозяйки на ферме используют специальный строительный табурет, который в Британии в шутку называют "hop-up". Он нужен не только для того, чтобы сесть в седло, но и чтобы заплести гриву лошади перед выступлением.

Несмотря на впечатляющие параметры, титул "Гюго" присуждается исключительно живым лошадям. Абсолютным рекордсменом всех времён до сих пор считается бельгийский тягловой конь Биг Джейк из США — в 2010 году его рост достигал 210,19 см.

Показательно, что почти одновременно с триумфом Гюго специалисты "Гиннеса" зафиксировали и противоположный рекорд — самого низкорослого коня в мире. Им стал немецкий пони Пумукель, рост которого составляет всего 52,6 см — ровно четверть от показателя британского гиганта.

Самая маленькая лошадь в мире Фото: Guinnessworldrecords

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