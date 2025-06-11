"Это безумие": почти 80-летний дедушка простоял в планке рекордное время, заставив позавидовать выносливости (фото)

78-летний житель Новой Зеландии Мейнард Уильямс может посоревноваться со многими мужчинами, вдвое моложе себя: мужчина стал самым старшим человеком, который выполнил планку на животе, простояв гораздо больше, чем нужно было. Его в шутку прозвали за это "сумасшедшим".

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О новом мировом достижении в выполнении планки рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса" 9 июня.

Мейнард Уильямс побил мировой рекорд, когда простоял в планке вместо 3 минут целых 30: такой результат далеко не под силу даже людям младшего возраста. Дедушку его родные прозвали в шутку "сумасшедшим", когда узнали, что он пересмотрел подобные видео с рекордами по стоянию в планке в почтенном возрасте и решил также принять вызов.

Книга рекордов Гиннеса | дедушка делает планку

До этого в планке не было мужского рекорда, известны только примеры женщин. Так, ранее 80-летняя Энни Джудис побила рекорд стояния в планке, когда она простояла в планке чуть больше 4 минут: это видео и увидел Мейнард. Тогда Энни признавалась, что возможности людей в почтенном возрасте могут быть куда большими, чем это кажется с первого взгляда.

Что помогло дедушке установить рекорд

Мейнард Уильямс до своего рекорда по стоянию в планке занимался различными тренировками, в частности силовыми. Также мужчина долгое время занимался бегом на длинные дистанции, что помогло ему закалить характер.

"Будучи бегуном на длинные дистанции, я привык упорно работать как умственно, так и физически", — признался мужчина.

К тому же Мейнард придерживается здорового питания, достаточно спит и следит за своими смарт-часами, чтобы не перетренироваться. Иногда, как он признается, жена называет его "одержимым", однако достижениями мужа гордится.

Стоит отметить, что сейчас женский рекорд стояния в планке удерживает 82-летняя Сара Блэкман, которая живет в штате Массачусетс. Сара установила рекорд, когда продержалась в планке более 5 минут.

Напомним, 6 июня в CNN рассказали, что Том Круз установил новый рекорд Гиннеса, когда совершил мощный трюк в фильме "Миссия невыполнима".