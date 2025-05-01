Опережает молодежь: 82-летняя бабушка поразила мир способностью держать планку и установила рекорд (фото)

82-летняя Сара Блэкман, проживающая в штате Массачусетс, после потери любимого мужа вдохновилась на занятия спортом, которые помогли ей не только найти утешение, но и установить мировой рекорд. Ее называют "суперподтянутой" и невероятно выносливой.

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Об удивительной женщине, которая в своем почтенном возрасте смогла достичь высоких результатов в спорте, рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса" 28 апреля.

История Сары в спорте началась после смерти любимого человека. Артур Уэйд Блэкман, муж Сары, умер в 2023 году, до этого женщина долгое время заботилась о нем, забыв о себе. И с тех пор она решила: пришло время сделать что-то для себя.

Когда Сара начинала свой спортивный путь, ей было 80 лет, однако ее это не пугало и не смущало. Женщина нашла персонального тренера, с которым начала тренировки, на которых сначала делала базовые упражнения.

"Я подумала, что это одна из лучших вещей, которые можно сделать, — вернуться в форму", — рассказала 82-летняя рекордсменка.

Дополнительным стимулом для начала занятия спортом стало и то, что у Сары есть 3-летний внук. Чтобы сидеть с ним и играть на полу, женщина хотела быть гибкой и подтянутой, чтобы игры не вызывали дискомфорт.

Именно тренер Винс познакомил Сару с планкой — изометрическим упражнением для основных групп мышц, которое заключается в выдерживании позиции, похожей на отжимания достаточно длительное время.

"Винс познакомил меня с планкой, и он делал это одновременно со мной, и когда дошло до того, что я могла делать это в течение четырех минут, он решил, что либо с ним что-то не так, либо, возможно, я лучше, чем он думал", — призналась Сара.

Книга рекордов Гиннеса | 82-летняя бабушка делает планку

Сара установила рекорд, когда продержалась в планке более пяти минут. В "Книге рекордов Гиннеса" отметили, что ей было на самом деле необходимо продержаться всего три минуты, чтобы побить предыдущий рекорд.

В конце концов, 82-летняя бабушка стала самым пожилым человеком в истории, который выполнил упражнение на пресс.

Книга рекордов Гиннеса | 82-летняя бабушка делает планку

Отметим, что общий текущий рекорд выполнения планки составляет 9 часов 30 минут и 1 секунду, и был установлен Далиэлем Скале 6 августа 2021 года в Австралии.

Напомним, 29 апреля Fox News рассказало о мужчине из США, который выловил гигантскую форель и побил рекорд, который продержался 66 лет.

Также 23 апреля в "Книге рекордов Гиннеса" рассказали об истории австралийки, которая настолько полюбила миньонов из популярного мультфильма, что не может остановиться в покупке их фигурок.