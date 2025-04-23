Татуировки, одежда и игрушки: австралийка, "одержимая" миньонами из мультфильма, не может остановиться (фото)

Жительница западной части Австралии Лизл Бенеке собрала с 2010 года более 1035 миньонов — персонажей из мультфильма "Гадкий я" — со всего мира, и до сих пор не может остановиться. Ее дом буквально "кишит" миньонами в разных воплощениях, а саму "одержимую" женщину шутливо называют "леди Миньон", как сообщили на сайте "Книги рекордов Гиннеса".

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Свою уникальную коллекцию миньонов в разных воплощениях Лизл начала собирать около 15 лет назад. Все началось с того, что она решила повести своих дочерей на мультфильм "Гадкий я", который как раз транслировали в австралийских кинотеатрах в 2010 году.

В итоге австралийка получила чрезвычайно много удовольствия и была поражена озорными мультипликационными персонажами, которые совершают много выходок. Она призналась корреспондентам "Книги рекордов Гиннеса", что с тех пор ищет миньонов всюду, где только попадает.

"В душе я просто большой ребенок. С тех пор я всегда ищу миньонов, куда бы я ни пошла", — рассказала Лизл.

Жилье преданной фанатки сказочных персонажей превратилось в настоящее царство миньонов. Их там можно увидеть буквально повсюду, даже на кухне.

Книга рекордов Гиннеса | кухня "одержимой" миньонами астралийки

Книга рекордов Гиннеса | комната "одержимой" миньонами астралийки

Женщина также имеет татуировку на теле, которая также связана с персонажами мультсериала "Гадкий я". На ее руке есть изображение миньона.

Книга рекордов Гиннеса | татуировка с миньоном

Коллеги также знают о необычном увлечении Лизл, ведь даже на рабочем месте, в офисе, женщина разместила предметы, на которых изображены миньоны. За это ее шутливо прозвали "леди Миньон".

Женщина стала мировой рекордсменкой

Старания Лизл Бенеке высоко оценили представители "Книги рекордов Гиннеса". Они подсчитали ее коллекцию миньонов и определили, что австралийке принадлежит почетное место среди мировых рекордов как обладательнице наибольшего количества сувениров с персонажами мультфильма "Гадкий я". В коллекции Лизл — около 1035 миньонов.

На этом австралийка останавливаться не планирует: она заверила, что продолжит покупать фигурки с миньонами, несмотря на то, что люди считают ее странной.

"Я никогда не перестану покупать миньонов, чтобы принести их домой, чтобы присоединиться к моей семье миньонов", — сказала Лизл.

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