Татуювання, одяг та іграшки: австралійка, "одержима" міньйонами із мультфільму, не може зупинитися (фото)

Мешканка західної частини Австралії Лізл Бенеке зібрала з 2010 року понад 1035 міньйонів — персонажів із мультфільму "Нікчемний я" — з усього світу, і досі не може зупинитися. Її дім буквально "кишить" міньйонами у різних втіленнях, а саму "одержиму" жінку жартівливо називають "леді Міньйон", як розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса".

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Свою унікальну колекцію міньйонів у різних втіленнях Лізл почала збирати близько 15 років тому. Все почалося з того, що вона вирішила повести своїх доньок на мультфільм "Нікчемний я", що саме трансплювали в австралійських кінотеатрах у 2010 році.

У підсумку австралійка отримала надзвичайно багато задоволення й була вражена від пустотливих мультиплікаційних персонажів, які скоюють багато витівок. Вона зізналася кореспондентам "Книги рекордів Гіннеса", що відтоді шукає міньйонів усюди, де тільки потрапляє.

"В душі я просто велика дитина. З того часу я завжди шукаю міньйонів, куди б я не пішла", — розповіла Лізл.

Житло відданої фанатки казкових персонажів перетворилося у справжнє царство міньйонів. Їх там можна побачити буквально усюди, навіть на кухні.

Книга рекордів Гіннеса | кухня "одержимої" міньйонами астралійки

Книга рекордів Гіннеса | кімната "одержимої" міньйонами астралійки

Жінка також має татуювання на тілі, яке також пов'язане з персонажами мультсеріалу "Нікчемний я". На її руці є зображення міньйона.

Книга рекордів Гіннеса | татуювання з міньйоном

Колеги також знають про незвичайне захоплення Лізл, адже навіть на робочому місці, в офісі, жінка розмістила предмети, на яких зображені міньйони. За це її жартівливо прозвали "леді Міньйон".

Жінка стала світовою рекордсменкою

Старання Лізл Бенеке високо оцінили представники "Книги рекордів Гіннеса". Вони підрахували її колекцію міньйонів та визначили, що австралійці належить почесне місце серед світових рекордів як володарці найбільшої кількості сувенірів з персонажами мультфільму "Нікчемний я". У колекції Лізл — близько 1035 міньйонів.

На цьому австралійка зупинятися не планує: вона запевнила, що продовжить купувати фігурки з міньйонами, попри те, що люди вважають її дивакуватою.

"Я ніколи не перестану купувати міньйонів, щоб принести їх додому, щоб приєднатися до моєї родини міньйонів", — сказала Лізл.

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