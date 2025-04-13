Світовий рекорд: як виглядає жінка з найбільшим роззявленим ротом у світі (фото)

Американка Мері Перл Зельмер Робінсон є рекордсменкою серед жінок за шириною роззявленого рота. Жінка здатна розкрити щелепи на 7,59 см, що перевищило попередній світовий рекорд на 1,09 см.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Книги Рекордів Гіннеса.

Жінка розповідає, що вона має шістьох братів та сестер, і всі з юності разом полюбляти запихувати до рота різні предмети, починаючи від фігурок іграшок до апельсинів та електричних лампочок лише з метою розваги.

"Взагалі я знала, що здатна розкривати рот значно ширше за інших. Я доволі балакуча, а також припускаю, що маю фізично сильний рот. Усе почалося з розваги, коли я почала класти спочатку один, потім — два, а згодом — вже більше брусочків з Дженги, і все це було чисто дитячою забавою", — розповідає пані Робінсон.

Марі Робінсон показує, як вкладає фігурки з Дженги до рота (фото: guinnessworldrecords.com)

Згодом місцеві стоматологи оглянули її рот і, зробивши відповідні заміри, прийшли до висновку, що Марі має найбільший роззявлений рот серед жінок у світі. Завдяки останнім замірам фахівців, американка здатна розкривати щелепи на майже 7,59 см.

Раніше попередній показник у 6,51 см належав теж мешканці США Саманті Ремсдейл. Однак новий показник значно перевищує попередній рекорд, що може означати, що це значення може залишитися непобитим протягом тривалого проміжку часу.

Сама пані Робінсон каже, що таке розкривання щелеп пов'язано з деякою відмінністю від будови звичної людини. За словами рекордсменки, що її щелепна кістка розташована позаду біля слухового проходу, забезпечуючи їй більший діапазон рухів.

"Отже, коли я опускаю нижню щелепу, то вона не б'є по сухожиллю і м’язам, як у багатьох людей. Тож я можу розкрити рота ширше, ніж більшість людей, лише завдяки моєму положенню щелепи", — зізнається жінка, додаючи, що під час замірів штангенциркулем, її не змушували широко розкривати рота, бо це був "це просто природний розмір її щелепи"

Марі Робінсон під час заміру розкриття щелепи (фото: guinnessworldrecords.com)

Сама рекордсменка каже, що дуже пишається своїм рекордом. Однак не збирається публічно показувати свої навички, бо знає, як на це відреагують сторонні люди.

"Коли я це роблю, то людей це лякає. Вони коли бачать це, то кажуть, що їх "ці щелепи лякають" — розповідає пані Робінсон, додаючи, що дуже горда тим, що долучилася до числа рекордсменів світу, та радіє, що може поділитися цим досягненням серед інших зі списку Книги Рекордів.

Раніше стало відомо, що понад 1300 складених корабликів Lego встановили світовий рекорд. 1500 членів екіпажу круїзного лайнера на чолі з капітаном зібрали кораблики з наборів конструктора та виклали їх вздовж палуби.

Згодом повідомлялося про щура-рекордсмена, який вміє вишукувати вибухівку. Щур Ронін самотужки виявив 109 протипіхотних мін, а також 15 інших боєприпасів, що залишилися ще з часів минулих воєн.