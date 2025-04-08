За 116 годин "будівництва": понад 1300 складених корабликів Lego встановили світовий рекорд (фото)

1500 членів екіпажу круїзного лайнера на чолі з капітаном зібрали 1 391 кораблик з наборів конструктора Lego, а потім виклали його вздовж палуби.

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Про незвичайне досягнення розповіли на сайті Книги рекордів Гіннеса 7 квітня.

Круїзна компанія MSC Cruises у нестандартний спосіб відсвяткувала спуск свого нового флагмана MSC World America на воду. Працівники зібралися у французькому порту, де упродовж трьох років відбувалося будівництво лайнера, і звідти вирушили до нового місця дислокації у Маямі, штату Флорида.

На чолі з капітаном Діно Сагані члени екіпажу взялися до кропіткої роботи: вони вирішили зробити досягнення світового масштабу, склавши велику кількість корабликів із наборів конструктора Lego, а тоді виклавши їх вздовж палуби на своєму лайнері.

Книга рекордів Гіннеса | процес складання корабликів Lego

Їм вдалося створити неймовірне видовище: довжина лінії викладених корабликів сягнула майже 90 метрів. На це у членів екіпажу пішло понад 116 годин напруженої та надзвичайно ретельної роботи.

Книга рекордів Гіннеса | процес складання корабликів Lego

На борту круїзного лайнера також перебував представник Книги рекордів Гіннеса: він пильно стежив за процесом, слідкуючи, аби екіпаж не порушував "правил гри". Після завершення роботи він установив світовий рекорд, тепер його зафіксовано у книзі.

Повідомляється також, що кожен учасник "будівництва" отримав на пам'ять про цю визначну подію офіційний сертифікат від Книги рекордів Гіннеса. Також їм подарували на згадку по кораблику Lego.

Сама церемонія присвоєння флагману назви має відбутися 9 квітня, а через кілька днів після цього, 12 квітня, лайнер має відправитися у свій перший Карибський сезон.

Зазначимо, що раніше британський художник мініатюр зумів установити світовий рекорд, коли створив мікроскопічний кубик Lego, розмір якого відповідає параметрам однієї з часток крові людини. Про це детальніше Фокус розповідав 22 лютого.

Також раніше Фокус дізнавався, як було створено копію автомобіля McLaren P1 з конструктора, для якого знадобилося 8300 годин роботи та 342 000 деталей Lego. Про це стало відомо 12 вересня 2024 року.