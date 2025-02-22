Новий рекорд Гіннесса: чоловік створив кубик Lego розміром з клітину крові (фото)

Нова фігурка має розміри в чотири рази меншу за попередній рекорд, який було встановлено іншим британським художником мініатюр Вілларом Віганом у 2017-му.

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Британський художник мініатюр (відомий як mircoartist) Девід Ліндон встановив новий рекорд книги Гіннесса, створивши мікроскопічний кубик Lego, розмір якого такий самий як однієї з часток крові людини. Про це йдеться у повідомленні Книги Рекордів.

Розмір витвору пана Ліндона складає 0,02517 міліметра або 0,00099 дюйма. Сам автор каже, що йому довелося достатньо багато витратити часу та сил, аби створити такий об'єкт.

"Проблема створення крихітних об’єктів, які неможливо побачити без мікроскопа, вимагає як фізичної, так і розумової праці", — сказав митець.

Витрів пана Ліндона під мікроспоком (фото:Jacqueline Lindon) Витрів пана Ліндона під мікроспоком (фото:Jacqueline Lindon)

Як повідомляє BBC, ця робота автора є червоним кубиком Lego, яку пан Ліндон створив ще 2019 року під час роботи над іншими творами. Для підтвердження нового рекорду було залучено дві команди — спочатку Evident Scientific провели замірювання за допомогою світлового мікроскопа, а потім компанія Spectrographic Limited у Лідсі підтвердила, що це найменша скульптура.

Журналісти повідомляють, що автор побив попередній рекорд крихітної фігурки конструктора Legо, яку створив у 2017 інший художник мініатюр Віллар Віган.

Пан Ліндон з сертифікатом від Книги Рекордів (фото:Jacqueline Lindon)

"Це божевілля, я знаю. [Однак] мені подобаються виклики, і я люблю дисципліну. Мені подобається вираз подиву та здивування на обличчях людей, коли вони бачать моє мистецтво вперше. Тому це варто побачити особисто, це вразить вас", — сказав Ліндон.

Раніше повідомлялося, що 14-річний підліток побив 6 світових рекордів із математики за 1 день. Хлопець з Індії виконує обчислення в розумі швидше, ніж більшість людей за допомогою калькулятора.

Згодом стало відомо, як пара з Бразилії встановила рекорд за тривалістю шлюбу. Чоловікові зараз 105 років, а його дружині — 101. Одружилися рекордсмени в 1940 році і виростили 13 дітей.