Кохання поза часом: пара з Бразилії встановила рекорд за тривалістю шлюбу (фото)

Чоловікові зараз 105 років, а його дружині — 101. Одружилися рекордсмени в 1940 році і виростила 13 дітей.

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Подружжя з Бразилії Маноель Ангелім Діно та Марія де Соуза Діно — живий доказ тому, що час не владний над коханням. Вони вже прожили у шлюбі 84 роки. Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Чоловікові зараз 105 років, а його дружині — 101. Подружжя встановило рекорд найдовшого шлюбу для живої пари (різної статі).

Одружилися рекордсмени в 1940 році в каплиці Боа Вентура в Сеарі в Бразилії. До шлюбу вони були знайомі 4 роки. Чоловік і жінка вперше зустрілися в 1936 році, коли вони працювали в сільському господарстві для своїх сімей.

Маноель тоді поїхав до регіону Алмейда в районі Боа-Віаджем, щоб забрати партію рападурас (традиційних бразильських цукерок) ті там зустрів Марію.

Перша зустріч не призвела до чогось особливого, і лише після повторної зустрічі в 1940 році Маноель вирішив, що Марія саме та жінка, з якою він хоче прожити життя.

Він запросив дівчину на побачення і вона погодилася.

Маноель Ангелім Діно та Марія де Соуза Діно в молодості

До того, як офіційно побратися пара здолала чимало труднощів, адже мати Марії була проти Маноеля. Йому довелося заслужити довіру сім’ї своєї коханої, і незабаром він почав будувати дім для майбутньої родини, в якому вони оселелися з Марією після одруження.

За ці роки пара виростила 13 дітей, які згодом обдарували їх 55 онуками, 54 правнуками, а тепер і 12 праправнуками.

Зараз обидва довгожителі переважно відпочивають.

Секретом довготривалості свого шлюбу Марія та Маноель називають кохання.

Маноель Ангелім Діно та Марія де Соуза Діно прожили разом 84 роки

Станом на лютий 2025 року найдовшим шлюбом (партнерів різної статі) називають шлюб Девіда Джейкоба Гіллера (народився 20 жовтня 1789 р., помер 7 липня 1899 р.) і Сари Деві Гіллер (народилася 17 березня 1792 р., померла 8 квітня 1898 р.), які були одружені 88 років 349 днів до смерті місіс Гіллер.

Нагадаємо, що за даними Міністерства юстиції та судової влади України, минулого року українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень склала 141,8 тисячі. Статистика за попередні роки теж не була оптимістичною, але останні дані називають "найбільшим сумним рекордом українців".