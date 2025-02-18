Любовь вне времени: пара из Бразилии установила рекорд по продолжительности брака (фото)
Мужчине сейчас 105 лет, а его жене — 101. Поженились рекордсмены в 1940 году и вырастили 13 детей.
Супруги из Бразилии Маноэль Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино — живое доказательство тому, что время не властно над любовью. Они уже прожили в браке 84 года. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.
Мужчине сейчас 105 лет, а его жене — 101. Супруги установили рекорд самого длинного брака для живой пары (разного пола).
Поженились рекордсмены в 1940 году в часовне Боа Вентура в Сеаре в Бразилии. До брака они были знакомы 4 года. Мужчина и женщина впервые встретились в 1936 году, когда они работали в сельском хозяйстве для своих семей.
Маноэль тогда поехал в регион Алмейда в районе Боа-Виаджем, чтобы забрать партию рападурас (традиционных бразильских конфет), и там встретил Марию.
Первая встреча не привела к чему-то особенному, и лишь после повторной встречи в 1940 году Маноэль решил, что Мария именно та женщина, с которой он хочет прожить жизнь.
Он пригласил девушку на свидание и она согласилась.
До того, как официально обручиться пара преодолела немало трудностей, ведь мать Марии была против Маноэля. Ему пришлось заслужить доверие семьи своей возлюбленной, и вскоре он начал строить дом для будущей семьи, в котором они поселились с Марией после бракосочетания.
За эти годы пара вырастила 13 детей, которые впоследствии одарили их 55 внуками, 54 правнуками, а теперь и 12 праправнуками.
Сейчас оба долгожителя преимущественно отдыхают.
Секретом продолжительности своего брака Мария и Маноэль называют любовь.
По состоянию на февраль 2025 года самым длинным браком (партнеров разного пола) называют брак Дэвида Джейкоба Гиллера (родился 20 октября 1789 г., умер 7 июля 1899 г.) и Сары Дэви Гиллер (родилась 17 марта 1792 г., умерла 8 апреля 1898 г.), которые были женаты 88 лет 349 дней до смерти миссис Гиллер.
Напомним, что по данным Министерства юстиции и судебной власти Украины, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тысячи браков, а количество разводов составило 141,8 тысячи. Статистика за предыдущие годы тоже не была оптимистичной, но последние данные называют "самым большим печальным рекордом украинцев".