Любовь вне времени: пара из Бразилии установила рекорд по продолжительности брака (фото)

Мужчине сейчас 105 лет, а его жене — 101. Поженились рекордсмены в 1940 году и вырастили 13 детей.

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Супруги из Бразилии Маноэль Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино — живое доказательство тому, что время не властно над любовью. Они уже прожили в браке 84 года. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Мужчине сейчас 105 лет, а его жене — 101. Супруги установили рекорд самого длинного брака для живой пары (разного пола).

Поженились рекордсмены в 1940 году в часовне Боа Вентура в Сеаре в Бразилии. До брака они были знакомы 4 года. Мужчина и женщина впервые встретились в 1936 году, когда они работали в сельском хозяйстве для своих семей.

Маноэль тогда поехал в регион Алмейда в районе Боа-Виаджем, чтобы забрать партию рападурас (традиционных бразильских конфет), и там встретил Марию.

Первая встреча не привела к чему-то особенному, и лишь после повторной встречи в 1940 году Маноэль решил, что Мария именно та женщина, с которой он хочет прожить жизнь.

Он пригласил девушку на свидание и она согласилась.

Маноэль Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино в молодости

До того, как официально обручиться пара преодолела немало трудностей, ведь мать Марии была против Маноэля. Ему пришлось заслужить доверие семьи своей возлюбленной, и вскоре он начал строить дом для будущей семьи, в котором они поселились с Марией после бракосочетания.

За эти годы пара вырастила 13 детей, которые впоследствии одарили их 55 внуками, 54 правнуками, а теперь и 12 праправнуками.

Сейчас оба долгожителя преимущественно отдыхают.

Секретом продолжительности своего брака Мария и Маноэль называют любовь.

Маноэль Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино прожили вместе 84 года

По состоянию на февраль 2025 года самым длинным браком (партнеров разного пола) называют брак Дэвида Джейкоба Гиллера (родился 20 октября 1789 г., умер 7 июля 1899 г.) и Сары Дэви Гиллер (родилась 17 марта 1792 г., умерла 8 апреля 1898 г.), которые были женаты 88 лет 349 дней до смерти миссис Гиллер.

Напомним, что по данным Министерства юстиции и судебной власти Украины, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тысячи браков, а количество разводов составило 141,8 тысячи. Статистика за предыдущие годы тоже не была оптимистичной, но последние данные называют "самым большим печальным рекордом украинцев".