Людина-калькулятор: 14-річний підліток побив 6 світових рекордів із математики за 1 день

Хлопець з Індії виконує обчислення в розумі швидше, ніж більшість людей за допомогою калькулятора.

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На нещодавньому заході, організованому Книгою рекордів Гіннесса в Дубаї, 14-річний мешканець Індії Аарян Шукла побив шість рекордів з обчислень в розумі за один день, пише Live Science.

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Індійський підліток Аарян Шукла встановив нові рекорди з математики, виконуючи обчислення в розумі. Він побив одразу 6 рекордів з обчислень в розумі і довів, що його не просто так називають "людина-калькулятор". Нові досягнення 14-річного хлопця з Індії вже внесено до Книги рекордів Гіннеса. Нагадуємо, що минулого року математик-любитель виявив найбільше просте число, яке навіть складно уявити, як уже писав Фокус.

За словами батька "ходячого калькулятора", видатні математичні здібності його сина не є сімейними, адже ніхто в їхній родині не демонструє нічого подібного.

Аарян Шукла встановив такі рекорди з обчислень в умі:

найшвидший час додавання в умі 100 чотиризначних чисел — 30,9 секунди;

найшвидший час додавання в умі 200 чотиризначних чисел — 1 хвилина 9,68 секунди;

найшвидший час додавання 50 п'ятизначних чисел — 18,71 секунди;

найшвидший час множення двох п'ятизначних наборів чисел по 10 завдань — 51,69 секунди;

найшвидший час множення двох восьмизначних наборів чисел по 10 завдань — 2 хвилини і 35,41 секунди;

найшвидший час ділення набору з десяти 20-значних чисел на набір із 10-значних чисел — 5 хвилин і 42 секунди.

Людина-калькулятор рахує числа в розумі швидше, ніж більшість людей можуть набрати цифри в калькуляторі.

Шукла каже, що його унікальні здібності пов'язані з тим, що він активно займається йогою, яка допомагає йому зберігати спокій і зосередженість. Підліток також займається математикою по 5-6 годин щодня, хоча також приділяє час для читання і відеоігор.

Шукла є не єдиним підлітком, який розв'язує складні математичні задачі. Три роки тому американські старшокласниці Не'Кія Джексон і Кальцея Джонсон відкрили новий неможливий доказ 2000-літньої теореми Піфагора, яка описує співвідношення між трьома сторонами прямокутного трикутника. Підлітки використовували тригонометрію для доведення теореми, що раніше вважалося неможливим. Минулого року, як уже писав Фокус, уже студентки університетів представили ще 9 неможливих рішень знаменитої теореми.

Також Фокус писав про те, що французькі фізики встановили новий рекорд тривалості стабільного утримання плазми в термоядерному реакторі. Це досягнення є важливим кроком вперед для отримання безмежної енергії.

Ще Фокус писав про те, що приватний посадковий модуль показав, який вигляд має зворотний бік Місяця. Поверхня супутника Землі з близької відстані виглядає дійсно приголомшливо.