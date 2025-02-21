Человек-калькулятор: 14-летний подросток побил 6 мировых рекордов по математике за 1 день

Парень из Индии выполняет вычисления в уме быстрее, чем большинство людей с помощью калькулятора.

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На недавнем мероприятии, организованном Книгой рекордов Гиннесса в Дубае, 14-летний житель Индии Аарян Шукла побил шесть рекордов по вычислениям в уме за один день, пишет Live Science.

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Индийский подросток Аарян Шукла установил новые рекорды по математике, выполняя вычисления в уме. Он побил сразу 6 рекордов по вычислениям в уме и доказал, что его не просто так называют "человек-калькулятор". Новые достижения 14-летнего парня из Индии уже внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Напоминаем, что в прошлом году математик-любитель обнаружил наибольшее простое число, которое даже сложно вообразить, как уже писал Фокус.

По словам отца "ходячего калькулятора", выдающиеся математические способности его сына не являются семейными, ведь никто в их семье не демонстрирует ничего подобного.

Аарян Шукла установил следующие рекорды по вычислениям в уме:

самое быстрое время сложение в уме 100 четырехзначных чисел – 30,9 секунды;

самое быстрое время сложение в уме 200 четырехзначных чисел – 1 минута 9,68 секунды;

самое быстрое время сложение 50 пятизначных чисел — 18,71 секунды;

самое быстрое время умножение двух пятизначных наборов чисел по 10 заданий — 51,69 секунды;

самое быстрое время умножение двух восьмизначных наборов чисел по 10 заданий — 2 минуты и 35,41 секунды;

самое быстрое время деления набора из десяти 20-значных чисел на набор из 10-значных чисел — 5 минут и 42 секунды.

Человек-калькулятор считает числа в уме быстрее, чем большинство людей могут набрать цифры в калькуляторе.

Шукла говорит, что его уникальные способности связаны с тем, что он активно занимается йогой, которая помогает ему сохранять спокойствие и сосредоточенность. Подросток также занимается математикой по 5-6 часов каждый день, хотя также уделяет время для чтения и видеоигр.

Шукла является не единственным подростком, который решает сложные математические задачи. Три года назад американские старшеклассницы Не’Кия Джексон и Кальцея Джонсон открыли новое невозможное доказательство 2000-летней теоремы Пифагора, которая описывает соотношение между тремя сторонами прямоугольного треугольника. Подростки использовали тригонометрию для доказательства теоремы, что ранее считалось невозможным. В прошлом году, как уже писал Фокус, уже студентки университетов представили еще 9 невозможных решений знаменитой теоремы.

Также Фокус писал о том, что французские физики установили новый рекорд продолжительности стабильного удержания плазмы в термоядерном реакторе. Это достижение является важным шагом вперед для получения безграничной энергии.

Еще Фокус писал о том, что частный посадочный модуль показал, как выглядит обратная сторона Луны. Поверхность спутника Земли с близкого расстояния выглядит действительно потрясающе.